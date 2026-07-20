20 de julio de 2026
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Día del Amigo

Mates, risas y cero gastos: 3 lugares ideales para celebrar el Día del Amigo en Mendoza

Este próximo 20 de julio, Día del Amigo, celebrá sin gastar de más. Descubrí tres lugares gratuitos de Mendoza ideales para compartir, pasear y crear recuerdos.

Mates, risas y cero gastos: 3 lugares ideales para celebrar el Día del Amigo en Mendoza

Mates, risas y cero gastos: 3 lugares ideales para celebrar el Día del Amigo en Mendoza

 Por Juan Pablo Strappazzon

El Día del Amigo (20 de julio) es una excusa ideal para salir, recorrer y crear nuevos recuerdos. Pensando en quienes buscan opciones diferentes, Sitio Andino presenta tres propuestas gratuitas en Mendoza que prometen sorprenderte con sus atractivos, paisajes únicos y espacios perfectos para compartir.

Los mejores espacios gratuitos para disfrutar el Día del Amigo en Mendoza

Si estás buscando un lugar para celebrar el Día del Amigo sin gastar de más, el Parque General San Martín es una de las mejores opciones. Ubicado al oeste de la Ciudad de Mendoza, es el pulmón verde más importante de la provincia y cuenta con atractivos como el lago, el Rosedal, los históricos Portones y el acceso al Cerro de la Gloria, ideales para disfrutar de una jornada al aire libre.

Fuente de los Continentes, en el Parque General San Martín

Fuente de los Continentes, en el Parque General San Martín

Otra alternativa es Potrerillos, una villa turística situada a unos 70 kilómetros de la capital mendocina. Rodeado por la Cordillera de los Andes, este destino se destaca por el dique Potrerillos y sus impresionantes paisajes de montaña, perfectos para compartir mates, hacer un picnic o simplemente relajarse en contacto con la naturaleza.

Por último, la Plaza Independencia, en pleno centro de Mendoza, es un clásico punto de encuentro para amigos. Sus espacios verdes, la emblemática fuente, las ferias artesanales y los espectáculos culturales, sumados a su cercanía con la Peatonal Sarmiento, la convierten en una excelente opción para disfrutar de una salida urbana y gratuita.

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