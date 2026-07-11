11 de julio de 2026
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Flan con dulce de leche en Mendoza: los lugares ideales para disfrutar este clásico

¿Plan de fin de semana? Descubrí los 3 mejores lugares para comer flan con dulce de leche en Mendoza y elegí dónde disfrutar este clásico irresistible.

Flan con dulce de leche en Mendoza: los lugares ideales para disfrutar este clásico

Flan con dulce de leche en Mendoza: los lugares ideales para disfrutar este clásico

 Por Juan Pablo Strappazzon

Siempre que llega un fin de semana, muchos mendocinos buscan distintas propuestas gastronómicas para disfrutar en pareja, con amigos o en familia. En esta ocasión, Sitio Andino te presenta una selección con los tres mejores lugares para comer flan con dulce de leche en Mendoza y aprovechar al máximo tu salida.

Tres mejores lugares para comer flan con dulce de leche en Mendoza

Tres mejores lugares para comer flan con dulce de leche en Mendoza

Dónde comer flan con dulce de leche en Mendoza

En Ciudad de Mendoza se encuentran distintas propuestas gastronómicas que mantienen vigente uno de los clásicos de la mesa argentina: el flan con dulce de leche. Entre ellas se destaca El Bodegón de Don Coco, un tradicional restaurante mendocino con una carta centrada en platos caseros y preparaciones argentinas, donde este postre aparece como una de las opciones más elegidas.

Otra alternativa es Fuente y Fonda, ubicado en el centro de la capital mendocina. El restaurante se caracteriza por sus recetas de estilo casero y sus platos abundantes, con una propuesta que recupera sabores tradicionales. Entre sus postres, el flan con dulce de leche ocupa un lugar destacado.

También en Ciudad de Mendoza, NANI Bodegón suma una propuesta que combina la identidad de los bodegones clásicos con una mirada actual. Su carta incluye distintas preparaciones de la gastronomía argentina y, entre las opciones dulces, se encuentra el tradicional flan con dulce de leche.

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