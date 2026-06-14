14 de junio de 2026
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Qué lugar elegir para comer buenas empanadas en Mendoza

Si aprovechás el fin de semana largo para salir a comer, descubrí tres lugares imperdibles para probar las mejores empanadas mendocinas.

Qué lugar elegir para comer buenas empanadas en Mendoza

Qué lugar elegir para comer buenas empanadas en Mendoza

 Por Juan Pablo Strappazzon

Siempre que llega un fin de semana largo, muchos mendocinos buscan distintas propuestas gastronómicas para disfrutar en pareja, con amigos o en familia. En esta ocasión, Sitio Andino te presenta una selección con los tres mejores lugares para comer empanadas en Mendoza y aprovechar al máximo tu salida.

variedad de empanadas
Empanadas mendocinas: tres locales que vale la pena visitar

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Lugares recomendados para comer empanadas mendocinas en Mendoza

Si buscás dónde comer buenas empanadas en Mendoza, La Costa Empanadas 5ta Sección, Atípico Empanadas y Comino Empanadas - Dorrego son tres de las opciones más recomendadas por su calidad y variedad.

La Costa Empanadas 5ta Sección es una de las empanaderías más reconocidas de Mendoza y una parada obligada para quienes desean probar las tradicionales empanadas mendocinas. Ubicada en el barrio de la Quinta Sección, se destaca por su amplia variedad de sabores, que incluyen desde las clásicas de carne cortada a cuchillo hasta propuestas gourmet, todas elaboradas de manera artesanal.

En el centro de la ciudad, Atípico Empanadas se ha consolidado como una de las opciones preferidas para disfrutar de este clásico de la gastronomía local. Su menú combina recetas tradicionales con alternativas innovadoras, ofreciendo empanadas artesanales preparadas con ingredientes de calidad.

Por su parte, Comino Empanadas - Dorrego, ubicado en Guaymallén, sobresale por su propuesta artesanal y la abundancia de sus rellenos. El local ofrece una gran variedad de empanadas, desde las versiones más tradicionales hasta especialidades propias.

En definitiva, Mendoza ofrece alternativas para todos los gustos a la hora de salir a comer tacos: desde propuestas más contundentes hasta opciones rápidas o planes ideales para compartir.

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