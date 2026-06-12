El fin de semana largo en Mendoza viene cargado de planes increíbles

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Por Juan Pablo Strappazzon







Cuando llega el fin de semana largo, muchos mendocinos comienzan a buscar actividades y propuestas para disfrutar su tiempo libre. En esta oportunidad, Sitio Andino te acerca tres destacados imperdibles de la agenda cultural de Mendoza, con opciones para salir, divertirse y compartir.

Tres planes para disfrutar en Mendoza entre vino, cultura y nuevos encuentros La propuesta "San Martín y el Vino" ofrecerá una experiencia sensorial en el Museo Casa de San Martín (Ciudad), donde los asistentes podrán participar de una cata a ciegas para descubrir diferentes etiquetas mendocinas en un entorno cargado de historia. La actividad se desarrollará el viernes 12 de junio a las 19:00.

Para quienes buscan socializar y vivir una experiencia diferente, Café con Desconocidos abrirá un espacio de encuentro el viernes 12 de junio a las 17 en Paloma Bakery & House, en la Ciudad de Mendoza. La iniciativa propone compartir una tarde de charlas con personas nuevas en un ambiente distendido, ideal para generar vínculos y salir de la rutina.

Por su parte, el Free Walking Tour: Orígenes del Vino permitirá recorrer de manera gratuita el centro mendocino junto a un guía especializado para conocer los inicios de la actividad vitivinícola en la ciudad. El recorrido comenzará el lunes 15 de junio a las 18:30 desde Plaza Independencia, se extenderá por aproximadamente una hora y media y concluirá con una degustación de vinos en una vinoteca local.

En conclusión, Mendoza ofrece una variada agenda de actividades para disfrutar este fin de semana largo, con propuestas culturales, gastronómicas y recreativas, tanto gratuitas como pagas, pensadas para todos los gustos.

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