12 de junio de 2026
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Fin de semana largo

El fin de semana largo en Mendoza viene cargado de planes increíbles

Este fin de semana largo, Sitio Andino te invita a descubrir tres imperdibles de la agenda cultural de Mendoza para disfrutar, salir y compartir.

El fin de semana largo en Mendoza viene cargado de planes increíbles

El fin de semana largo en Mendoza viene cargado de planes increíbles

 Por Juan Pablo Strappazzon

Cuando llega el fin de semana largo, muchos mendocinos comienzan a buscar actividades y propuestas para disfrutar su tiempo libre. En esta oportunidad, Sitio Andino te acerca tres destacados imperdibles de la agenda cultural de Mendoza, con opciones para salir, divertirse y compartir.

Tres planes para disfrutar en Mendoza entre vino, cultura y nuevos encuentros

La propuesta "San Martín y el Vino" ofrecerá una experiencia sensorial en el Museo Casa de San Martín (Ciudad), donde los asistentes podrán participar de una cata a ciegas para descubrir diferentes etiquetas mendocinas en un entorno cargado de historia. La actividad se desarrollará el viernes 12 de junio a las 19:00.

Para quienes buscan socializar y vivir una experiencia diferente, Café con Desconocidos abrirá un espacio de encuentro el viernes 12 de junio a las 17 en Paloma Bakery & House, en la Ciudad de Mendoza. La iniciativa propone compartir una tarde de charlas con personas nuevas en un ambiente distendido, ideal para generar vínculos y salir de la rutina.

Por su parte, el Free Walking Tour: Orígenes del Vino permitirá recorrer de manera gratuita el centro mendocino junto a un guía especializado para conocer los inicios de la actividad vitivinícola en la ciudad. El recorrido comenzará el lunes 15 de junio a las 18:30 desde Plaza Independencia, se extenderá por aproximadamente una hora y media y concluirá con una degustación de vinos en una vinoteca local.

En conclusión, Mendoza ofrece una variada agenda de actividades para disfrutar este fin de semana largo, con propuestas culturales, gastronómicas y recreativas, tanto gratuitas como pagas, pensadas para todos los gustos.

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