¡No te quedes en casa por el frío! Tres planes gratis para disfrutar Mendoza este fin de semana

Agregar Sitio Andino en

Por Juan Pablo Strappazzon







Cuando llega el fin de semana, muchos mendocinos comienzan a buscar actividades y propuestas para disfrutar su tiempo libre. En esta oportunidad, Sitio Andino te acerca tres destacados imperdibles de la agenda cultural de Mendoza, con opciones para salir, disfrutar y compartir.

Mendoza ofrece un fin de semana con actividades gratuitas para todos los gustos La ChocoFest llega a la Nave Cultural de Mendoza los días 25 y 26 de julio, con entrada libre y gratuita. A partir de las 12:00, el evento ofrecerá una amplia propuesta para toda la familia que incluirá degustaciones de chocolate, pastelería y vino, clases en vivo, espacios comerciales, actividades recreativas y una variada oferta gastronómica.

En tanto, el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM), ubicado en la Plaza Independencia, será escenario de la Visita Guiada Dibujada, una actividad gratuita que se realizará el sábado 25 de julio a las 18:00. La propuesta invita a recorrer las exposiciones vigentes junto a un guía y luego reinterpretar las obras mediante técnicas básicas de dibujo, como grafito y carbonilla.

Por su parte, la Peña en la Ciudad tendrá lugar el domingo 26 de julio en la Nave Cultural de Mendoza, con entrada gratuita. Entre las 12:00 y las 18:00, el espacio reunirá música en vivo, ballets folclóricos, gastronomía regional, emprendedores locales y diversas actividades recreativas, en una jornada pensada para celebrar las tradiciones cuyanas y disfrutar en familia.

En definitiva, Mendoza ofrece un fin de semana con una variada agenda cultural, ideal para disfrutar de propuestas diferentes y compartir en familia, con amigos o en pareja.