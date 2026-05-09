Plan para el finde: dónde comer tacos en Mendoza sin fallar

Siempre que llega el fin de semana, muchos mendocinos buscan distintas propuestas gastronómicas para disfrutar en pareja, con amigos o en familia. En esta ocasión, Sitio Andino te presenta una selección con los tres mejores lugares para comer tacos en Mendoza y aprovechar al máximo tu salida.

3 lugares de tacos en Mendoza que tenés que probar sí o sí

Si estás buscando tacos en Mendoza, una parada clásica es Tacos México , ubicado sobre avenida San Martín, en Godoy Cruz. Este lugar es conocido por su estilo contundente: platos bien cargados, sabores marcados y tacos que salen con rellenos generosos y mucho condimento, ideales para quienes buscan una experiencia intensa.

Otra opción en pleno centro es Tacobar , sobre calle Gutiérrez. Con un formato más dinámico, apunta a quienes quieren comer algo rico sin gastar demasiado. Su carta incluye clásicos mexicanos y opciones rápidas, con tacos prácticos, sabrosos y perfectos para una salida.

Por último, aparece La Chaparrita Tacos y Más, en la esquina de Belgrano y Leonidas Aguirre. Este espacio mezcla lo mexicano con alternativas más tradicionales, lo que lo vuelve ideal para ir en grupo. Sus tacos se destacan por el tamaño, la variedad de combinaciones y la posibilidad de acompañarlos con distintas salsas.

En definitiva, Mendoza ofrece alternativas para todos los gustos a la hora de salir a comer tacos: desde propuestas más contundentes hasta opciones rápidas o planes ideales para compartir.