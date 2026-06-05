6 de junio de 2026
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Qué hacer en Mendoza este fin de semana: planes para todos los gustos

Este fin de semana, Mendoza ofrece planes culturales imperdibles. Desde Sitio Andino te presentamos tres opciones para disfrutar.

Qué hacer en Mendoza este fin de semana: planes para todos los gustos

Qué hacer en Mendoza este fin de semana: planes para todos los gustos

 Por Juan Pablo Strappazzon

Cuando llega el fin de semana, muchos mendocinos comienzan a buscar actividades y propuestas para disfrutar su tiempo libre. En esta oportunidad, Sitio Andino te acerca tres destacados imperdibles de la agenda cultural de Mendoza, con opciones para salir, divertirse y compartir.

Agenda cultural y actividades en Mendoza: cine, música y bienestar

El “Ciclo de cine termita: Imágenes esquivas a un realismo capitalista”, presentado por Agustín Alías, es una muestra de cortometrajes que propone pensar el cine desde una mirada crítica, experimental y alejada del circuito comercial, destacando obras “rebeldes” que imaginan otros relatos posibles. Se realizará el viernes 5 de junio a las 17:00 en el MMAMM (Plaza Independencia), con entrada gratuita.

Por otro lado, “Postales de una Argentina Criolla” es una propuesta artística de la Orquesta Estable Municipal de Las Heras que recorre distintos géneros y estilos de la música nacional a través de un concierto. Tendrá lugar el viernes 5 de junio a las 20:00 hs en la Sala Cultural Malvinas Argentinas (Las Heras), con entrada libre y gratuita.

Finalmente, “Yoga por los Caminos del Vino” es una experiencia de bienestar que combina prácticas de yoga al aire libre en un entorno natural, culminando con un momento de relajación. Se realizará el sábado 6 de junio a las 11:00 hs en Entre Dos, Cacheuta, con entrada paga.

En conclusión, Mendoza invita a disfrutar del fin de semana con propuestas desde distintas perspectivas, con alternativas tanto pagas como gratuitas para todos los gustos.

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