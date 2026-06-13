Detienen a una banda en Maipú por amenazas e incendios contra un merendero comunitario

Seis personas fueron detenidas en Maipú tras ser identificadas como responsables de amenazas e incendios contra un merenderocomunitario al que intentaron impedir su funcionamiento. Durante los allanamientos, la policía de Mendoza también secuestró armas, municiones y drogas en los domicilios de los imputados.
Detención - Maipú Comedor - 13.JUNIO.2026
Foto: Ministerio de Justicia Mendoza
Detenciones en Maipú por amenazas contra un comedor: quiénes son los responsables
La Unidad Investigativa Departamental(UID) inició una investigación a partir de las denuncias realizadas por una familia a cargo de un comedor comunitario de la zona. Según relataron, fueron víctimas de amenazas reiteradas con armas de fuego por parte de personas que buscaban desalojarlos del terreno donde también residían.
A esos hechos se sumaron daños materiales en el predio, como el robo de distintos elementos de valor y un incendio intencional en el merendero.
Una vez identificados los posibles sospechosos y sus domicilios, la Oficina Fiscal de Maipú ordenó la realización de nueve allanamientos, que se llevaron a cabo el sábado en distintas viviendas del barrio Unidos por una Esperanza.
Detención - Maipú Comedor - 13.JUNIO.2026 (1)
Foto: Ministerio de Justicia Mendoza
Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas seis personas señaladas como responsables de los daños y las amenazas contra el comedor. Además, se secuestraron un arma de fabricación casera tipo tumbera, dos réplicas de pistola, municiones, objetos denunciados como robados y cannabis sativa.
Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras que los elementos secuestrados serán incorporados a la causa judicial.