Detienen a una banda en Maipú por amenazas e incendios contra un merendero comunitario

Seis personas fueron detenidas en Maipú tras ser identificadas como responsables de amenazas e incendios contra un merendero comunitario al que intentaron impedir su funcionamiento. Durante los allanamientos, la policía de Mendoza también secuestró armas, municiones y drogas en los domicilios de los imputados.

La Unidad Investigativa Departamental (UID) inició una investigación a partir de las denuncias realizadas po r una familia a cargo de un comedor comunitario de la zona . Según relataron, fueron víctimas de amenazas reiteradas con armas de fuego por parte de personas que buscaban desalojarlos del terreno donde también residían.

A esos hechos se sumaron daños materiales en el predio , como el robo de distintos elementos de valor y un incendio intencional en el merendero.

Una vez identificados los posibles sospechosos y sus domicilios, la Oficina Fiscal de Maipú ordenó la realización de nueve allanamientos, que se llevaron a cabo el sábado en distintas viviendas del barrio Unidos por una Esperanza.

Detención - Maipú Comedor - 13.JUNIO.2026 (1) Foto: Ministerio de Justicia Mendoza

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas seis personas señaladas como responsables de los daños y las amenazas contra el comedor. Además, se secuestraron un arma de fabricación casera tipo tumbera, dos réplicas de pistola, municiones, objetos denunciados como robados y cannabis sativa.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras que los elementos secuestrados serán incorporados a la causa judicial.