13 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Maipú

Detienen a una banda en Maipú por amenazas e incendios contra un merendero comunitario

Tras varios allanamientos, la policía de Mendoza detuvo a un grupo de personas involucradas en los ataques contra el comedor comunitario. También se secuestraron armas y drogas.

Detienen a una banda en Maipú por amenazas e incendios contra un merendero comunitario

Detienen a una banda en Maipú por amenazas e incendios contra un merendero comunitario

Foto: Gobierno de Mendoza
 Por Luis Calizaya

Seis personas fueron detenidas en Maipú tras ser identificadas como responsables de amenazas e incendios contra un merendero comunitario al que intentaron impedir su funcionamiento. Durante los allanamientos, la policía de Mendoza también secuestró armas, municiones y drogas en los domicilios de los imputados.

Detención - Maipú Comedor - 13.JUNIO.2026

Detenciones en Maipú por amenazas contra un comedor: quiénes son los responsables

La Unidad Investigativa Departamental (UID) inició una investigación a partir de las denuncias realizadas por una familia a cargo de un comedor comunitario de la zona. Según relataron, fueron víctimas de amenazas reiteradas con armas de fuego por parte de personas que buscaban desalojarlos del terreno donde también residían.

A esos hechos se sumaron daños materiales en el predio, como el robo de distintos elementos de valor y un incendio intencional en el merendero.

Una vez identificados los posibles sospechosos y sus domicilios, la Oficina Fiscal de Maipú ordenó la realización de nueve allanamientos, que se llevaron a cabo el sábado en distintas viviendas del barrio Unidos por una Esperanza.

Detención - Maipú Comedor - 13.JUNIO.2026 (1)

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas seis personas señaladas como responsables de los daños y las amenazas contra el comedor. Además, se secuestraron un arma de fabricación casera tipo tumbera, dos réplicas de pistola, municiones, objetos denunciados como robados y cannabis sativa.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras que los elementos secuestrados serán incorporados a la causa judicial.

Temas
Seguí leyendo

El impactante video del accidente que dejó una víctima fatal en Maipú

Impactante accidente en Maipú: un motociclista murió tras chocar de frente

Impactante colisión en Ruta 14: una muerte y dos heridos

Importante golpe al abigeato tras un allanamiento en Maipú

El hallazgo de un especialista mendocino que abre una nueva era para el aceite de oliva

Grave accidente vial y rescate en Maipú

Múltiples allanamientos en Maipú por robos en Ruta 7

Reducción de carriles y desvíos en el Acceso Este: todo lo que tenés que saber para evitar demoras

Lee además
Al hombre se le retuvo el vehículo y fue inhabilitado de conducir por un buen tiempo (imagen ilustrativa)

Manejaba alcoholizado y zigzagueando por el Acceso Este: lo detuvieron en Maipú y le cabe una fuerte sanción
Detenidos durante varios allanamientos en Maipú.

Maipú: seis allanamientos por robo agravado terminaron con dos detenidos y secuestro de armas y droga
LO QUE SE LEE AHORA
Conflicto de pareja derivó en allanamiento en Alvear: secuestraron armas, dinero y detuvieron a dos personas

Denunció a su pareja y el caso terminó con un allanamiento, armas secuestradas y dos aprehendidos en General Alvear

Las Más Leídas

Caribeños y europeos cierran la primera fecha del Grupo C. EN VIVO

Mundial 2026 en vivo: tras el empate de Brasil, se enfrentan Escocia y Haití por el mismo grupo

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este sábado 13 de junio

¿Abre el Paso a Chile este sábado? Qué decidieron las autoridades

Video: los primeros copos de nieve llegaron a Mendoza y transformaron el paisaje

Video: el intenso frente frío en Mendoza marcó el regreso de la nieve en Tunuyán

Detenidos durante varios allanamientos en Maipú.

Maipú: seis allanamientos por robo agravado terminaron con dos detenidos y secuestro de armas y droga

Telekino: de cuánto es el sensacional pozo y a qué hora se sortea este domingo 14 de junio

Telekino: de cuánto es el sensacional pozo y a qué hora se sortea este domingo 14 de junio