5 de agosto de 2026
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Sitio Andino
Acceso Este

Nuevos cambios en el tránsito de Maipú por obras en el Acceso Este: cómo se circula ahora

Habilitaron doble sentido entre Lamadrid y Las Margaritas y dejaron de usar colectoras. Cómo circular en la zona.

Continúan las obras por la remodelación del Acceso Este.

Continúan las obras por la remodelación del Acceso Este.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Sociedad

La obra de reconstrucción del Acceso Este avanza en una nueva etapa en Maipú y desde este miércoles se implementó un cambio clave en la circulación vehicular en uno de los tramos más transitados.

La principal modificación es que se eliminó el desvío por calles colectoras y todo el tránsito volvió a la traza principal, con un esquema especial que incluye doble sentido de circulación.

Las obras en el Acceso Este comenzaron hace un mes y generan demoras en el tr&aacute;nsito.

Las obras en el Acceso Este comenzaron hace un mes y generan demoras en el tránsito.

Cómo es el nuevo esquema de tránsito en Maipú por las obras en el Acceso Este

El cambio rige en el tramo comprendido entre Lamadrid y Las Margaritas, donde ahora ambos sentidos comparten calzada.

Así quedó la circulación:

  • Hacia Ciudad de Mendoza (este/oeste): los vehículos dejaron de circular por colectoras y regresaron a la traza principal. En ese sector, además, reciben el tránsito que antes iba por la calzada sur.
  • Hacia San Martín (oeste/este): los conductores cambian de carril y circulan por la calzada norte, compartiendo el espacio con quienes van hacia la Ciudad.
  • Modalidad: el esquema de doble circulación funciona las 24 horas, por lo que se recomienda extremar la precaución y respetar las velocidades máximas.

Qué cambia para los conductores

Con esta modificación, ya no hay sectores en Maipú donde se deba circular por colectoras dentro del Acceso Este, lo que busca mejorar la fluidez en una zona con alto volumen vehicular.

Desde el Gobierno provincial indicaron que la decisión se tomó porque:

  • El tránsito era intenso y las vías alternativas no respondían bien.
  • El avance de la obra permite reorganizar la circulación.
  • Se busca agilizar el flujo y reducir demoras.

El nuevo esquema permite liberar una de las calzadas para avanzar con trabajos de suelo y asfaltado, una etapa clave dentro de la obra integral.

De esta manera, mientras una calzada queda afectada a los trabajos, la otra absorbe el tránsito en ambos sentidos de manera provisoria.

Una obra clave para el tránsito del Gran Mendoza

La intervención en el Acceso Este forma parte de un plan más amplio para mejorar la conectividad y la circulación en uno de los principales ingresos al Gran Mendoza.

En paralelo, en la zona también se ejecutaron otras mejoras recientes, como la renovación de la Ruta Provincial 33, que funciona como vía alternativa para el tránsito pesado y productivo.

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