Nuevos cambios en el tránsito de Maipú por obras en el Acceso Este: cómo se circula ahora

La obra de reconstrucción del Acceso Este avanza en una nueva etapa en Maipú y desde este miércoles se implementó un cambio clave en la circulación vehicular en uno de los tramos más transitados.
Habilitaron doble sentido entre Lamadrid y Las Margaritas y dejaron de usar colectoras. Cómo circular en la zona.
La obra de reconstrucción del Acceso Este avanza en una nueva etapa en Maipú y desde este miércoles se implementó un cambio clave en la circulación vehicular en uno de los tramos más transitados.
La principal modificación es que se eliminó el desvío por calles colectoras y todo el tránsito volvió a la traza principal, con un esquema especial que incluye doble sentido de circulación.
El cambio rige en el tramo comprendido entre Lamadrid y Las Margaritas, donde ahora ambos sentidos comparten calzada.
Así quedó la circulación:
Con esta modificación, ya no hay sectores en Maipú donde se deba circular por colectoras dentro del Acceso Este, lo que busca mejorar la fluidez en una zona con alto volumen vehicular.
Desde el Gobierno provincial indicaron que la decisión se tomó porque:
El nuevo esquema permite liberar una de las calzadas para avanzar con trabajos de suelo y asfaltado, una etapa clave dentro de la obra integral.
De esta manera, mientras una calzada queda afectada a los trabajos, la otra absorbe el tránsito en ambos sentidos de manera provisoria.
La intervención en el Acceso Este forma parte de un plan más amplio para mejorar la conectividad y la circulación en uno de los principales ingresos al Gran Mendoza.
En paralelo, en la zona también se ejecutaron otras mejoras recientes, como la renovación de la Ruta Provincial 33, que funciona como vía alternativa para el tránsito pesado y productivo.