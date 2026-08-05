Quedó lista la Ruta Provincial 33: se inauguró un tramo clave para el corredor productivo del Norte

La renovación de un tramo estratégico de la Ruta Provincial 33 ya está en funcionamiento y promete mejorar de manera significativa la circulación en uno de los principales corredores productivos del norte mendocino . La obra demandó una inversión superior a los $5.000 millones y abarcó 5,6 kilómetros entre las rutas provinciales 20 y 31 .

Se trata de una vía clave para la logística de la provincia, por donde circulan unos 500 camiones por día , vinculados a la actividad agrícola e industrial. En épocas de cosecha, además, el flujo crece con el traslado de hasta 3.000 trabajadores rurales que se desempeñan en la zona.

La intervención permitió recuperar un tramo que presentaba un importante deterioro , mejorando las condiciones de tránsito en un área que conecta zonas productivas de Maipú, Lavalle, San Martín y parte de Guaymallén .

Habilitamos la renovación de la Ruta Provincial 33, un corredor estratégico de 5,6 kilómetros para la producción y la logística de Mendoza. Más allá del asfalto nuevo, son obras que mejoran el día a día y proyectan la Mendoza que viene: • Transporte público: extendimos el… pic.twitter.com/m68WfAbRyQ

La Ruta Provincial 33 quedó completamente renovada y hoy la inauguramos. Se trata de una obra estratégica para la producción mendocina, porque conecta San Martín, Maipú, Guaymallén y Lavalle, y por ella circulan más de 500 camiones por día. Con una inversión de más de $5.000… pic.twitter.com/MtlWLYiPhU

Levantamiento del pavimento existente y su reciclado como base estabilizada .

. Colocación de una nueva carpeta asfáltica , que extiende la vida útil del camino.

, que extiende la vida útil del camino. Reparación y recalce de banquinas , con nuevo material de áridos.

, con nuevo material de áridos. Nueva señalización horizontal y preventiva, para reforzar la seguridad vial.

Estas mejoras apuntan a agilizar el transporte de cargas, reducir tiempos de traslado y mejorar las condiciones de seguridad, tanto para vehículos pesados como livianos.

La Ruta Provincial 33 fue remodelada y quedó inaugurada este jueves. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Más transporte público y mejores condiciones para los usuarios de la Ruta Provincial 31

Uno de los impactos directos de la obra es la extensión del recorrido del transporte público de pasajeros hasta la Ruta Provincial 31, cuando antes solo llegaba hasta la Ruta 20.

Además, se incorporaron:

Dársenas para detención de colectivos .

. Paradores techados, que mejoran la espera de los usuarios.

Esto permite optimizar el servicio sin interferir en la circulación vehicular, beneficiando a trabajadores y vecinos de la zona.

La obra tiene un efecto concreto sobre la vida cotidiana de quienes utilizan este corredor. Trabajadores rurales, productores y habitantes de la zona cuentan ahora con mejores condiciones de acceso y circulación.

También se intervinieron intersecciones clave, lo que contribuye a reducir riesgos viales en un área con alto tránsito pesado.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Fortalecen la circulación vial en el noreste de Mendoza

La renovación del tramo forma parte de una estrategia integral para fortalecer la conectividad del noreste mendocino, con foco en la logística y el desarrollo productivo.

En ese esquema se incluyen otras obras relevantes:

Un nuevo puente sobre el río Mendoza en la Ruta 31 , que facilitará el tránsito de cargas hacia la Ruta 41.

, que facilitará el tránsito de cargas hacia la Ruta 41. La futura Ruta Provincial 35 , que sumará un nuevo corredor de 14 kilómetros.

, que sumará un nuevo corredor de 14 kilómetros. La conexión con la Ruta Provincial 34, mejorando la vinculación entre zonas productivas.

Una vez finalizadas estas intervenciones, Mendoza contará con una alternativa más eficiente para el transporte de cargas pesadas, reduciendo la presión sobre la Ruta Nacional 40 y consolidando nuevos corredores logísticos.