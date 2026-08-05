5 de agosto de 2026
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Seguridad informática

Dieron despacho al proyecto de ley de Ciberseguridad y podría tratarse la próxima semana

La Ley de Ciberseguridad, impulsado por el Gobierno, avanzó en comisiones del Senado. Qué cambios se hicieron en el proyecto.

Senado, Legislatura, Don Luis
Por Florencia Martinez del Rio

El oficialismo dio despacho al proyecto de Ley de Ciberseguridad, impulsado por el Gobierno, y quedó habilitado para ser tratado en el recinto del Senado la semana próxima. El texto de la propuesta que busca proteger la infraestructura digital del Estado y prevenir delitos informáticos, recibió modificaciones en comisiones. El kirchnerismo dijo que presentará un dictamen alternativo.

Con esta ley, el Ejecutivo apunta a prevenir ataques informáticos que puedan generar distintos tipos de afectaciones hacia: el funcionamiento de servicios esenciales (hospitales, seguridad, energía, transporte y la administración pública), la seguridad de las personas, los datos personales (historias clínicas o información sensible), la utilización de información robada para cometer estafas o ser comercializada en mercados ilegales.

Qué dijeron los expertos sobre el proyecto

La comisión recibió al decano de la Facultad de Informática y Diseño, Rodolfo Giro, y a la secretaria de Transformación Digital de la Universidad Champagnat, Mariana Brachetta. Del informe llevado por los expertos se desprendieron algunas recomendaciones, aunque destacaron que la norma es una herramienta estratégica para la provincia.

Los especialistas solicitaron revisar algunos aspectos vinculados con la arquitectura institucional que tendrá a su cargo la coordinación de la política de ciberseguridad, la definición de funciones entre los organismos involucrados y los perfiles técnicos requeridos para su conducción.

Además, aconsejaron analizar algunas definiciones contenidas en el articulado, entre ellas, el concepto de infraestructura crítica esencial, e incorporar criterios de gradualidad para la implementación de la ley, en base a las distintas capacidades tecnológicas de los organismos públicos.

Debate en comisiones y modificaciones al proyecto

El texto del proyecto recibió modificaciones. Entre los principales cambios se encuentra la reformulación del artículo 14, mediante que la aplicación obligatoria de la ley queda circunscripta al Ejecutivo. A su vez, con el nuevo artículo 40 se invita al Poder Legislativo y al Poder Judicial a designar representantes para integrar el Comité Provincial de Ciberseguridad.

Otro de los cambios corresponde al artículo 39 de la iniciativa, que convoca a los municipios a adherir a los principios rectores del Plan Provincial de Ciberseguridad, respetando sus autonomías.

Si bien el oficialismo logró el dictamen del proyecto, el senador Félix González (Fuerza Patria) adelantó que su bloque trabaja en la elaboración de un despacho alternativo y señaló que la intención es ponerlo a disposición antes de la reunión de Labor Parlamentaria, previa a la próxima sesión del Senado.

Ley de Ciberseguridad

La Ley de Ciberseguridad enviada a la Legislatura por el Gobierno de Mendoza establece unmarco legal para organizar la política provincial en la materia y fija los requisitos mínimos que deberán cumplir los organismos públicos para proteger los sistemas digitales del Estado y reducir el riesgo frente a ciberataques.

Uno de los puntos principales es la implementación de un Comité de Conducción Estratégica de Ciberseguridad (CCEC) que estará encargado de elaborar y supervisar el Plan Provincial de Ciberseguridad, definir los estándares y requisitos obligatorios que deberán cumplir los organismos públicos, clasificar la criticidad de la infraestructura digital, recepcionar reportes sobre vulnerabilidades detectadas en los sistemas, entre otras funciones.

El proyecto incluye un capítulo específico para los llamados "hackers éticos" o "de sombrero blanco", a partir de un pedido realizado por especialistas que participaron de la White Hat Conference, una conferencia internacional sobre ciberseguridad que se realizó meses atrás en Mendoza.

Otro de los ejes es la incorporación de un régimen de gobierno de datos. Esto significa que todos los organismos alcanzados deberán adoptar medidas para preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad, trazabilidad, autenticidad, calidad, legalidad y uso legítimo de la información bajo su responsabilidad.

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