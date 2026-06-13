Los 3 lugares más bonitos y gratis para visitar en el Gran Mendoza este fin de semana largo

Con la llegada del fin de semana largo, muchos mendocinos aprovechan el tiempo libre para recorrer distintos rincones de la provincia. En este contexto, Sitio Andino te invita a descubrir tres de los lugares más bonitos del Gran Mendoza para disfrutar y aprovechar al máximo.

Los Portones del Parque General San Martín son uno de los símbolos más emblemáticos de la ciudad de Mendoza. Ubicados sobre la avenida Emilio Civit, representan el acceso principal al Parque General San Martín, el espacio verde más importante de la provincia y uno de los paseos favoritos tanto de turistas como de mendocinos.

Por su parte, la Plaza Pedro del Castillo, situada en el Área Fundacional de la Ciudad de Mendoza, es uno de los sitios históricos más relevantes de la provincia. Rodeada de edificios patrimoniales y vestigios arqueológicos, ocupa el lugar donde se asentó la antigua ciudad antes del devastador terremoto de 1861.

En tanto, el Predio de la Virgen, ubicado sobre el Acceso Este en Guaymallén, es uno de los espacios más visitados del departamento. Además de su imponente imagen religiosa, ofrece amplios espacios verdes y un mirador natural desde el que se obtienen espectaculares vistas del Gran Mendoza y la Cordillera de los Andes.

Mendoza ofrece espacios donde la historia, la cultura y los paisajes se combinan para crear escenarios únicos durante todo el año. Entre sus numerosos atractivos, también se destacan tres fuentes que sorprenden a locales y turistas por su belleza, su diseño y el entorno que las rodea.