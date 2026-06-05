¿Antojo de algo dulce? Los mejores lugares de Mendoza para comprar y comer donas

Cada fin de semana, muchas personas salen en busca de propuestas gastronómicas para disfrutar solos o en compañía. Por el Día Nacional de la Dona (primer viernes del mes), Sitio Andino seleccionó tres lugares ideales en Mendoza para comprar y comer de este rico postre.

Por un lado, Mini Donitas Mza es un emprendimiento gastronómico de Mendoza especializado en la elaboración de mini donas artesanales, pensadas como un snack dulce ideal para eventos, meriendas o pedidos personalizados. Se ubica en Godoy Cruz, y trabaja principalmente bajo modalidad de pedidos y encargos.

Churrico es un local gastronómico situado en el Gran Mendoza, que ofrece una propuesta de comida rápida con estilo cafetería. Se destaca por su variedad de opciones accesibles, entre las que sobresalen sus donas, incluidas dentro de su oferta de pastelería junto con churros y otras facturas.

Finalmente, Mendo Churro es un emprendimiento gastronómico ubicado en Ciudad de Mendoza, dedicado a la elaboración de productos dulces de estilo cafetería. Tiene múltiples alternativas como churros, facturas y donas, que se destacan por su presentación y variedad de sabores.

Con propuestas diferentes entre sí, estos espacios se consolidan como algunas de las mejores alternativas para disfrutar una salida distinta en Mendoza durante el fin de semana.