31 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Provincia de Mendoza

Si buscás buena cerveza y gran ambiente, estos lugares de Mendoza son imperdibles

Por el Día Nacional de la Cerveza, descubrí tres lugares en Mendoza ideales para disfrutar una buena pinta solo o en compañía.

Si buscás buena cerveza y gran ambiente, estos lugares de Mendoza son imperdibles

Si buscás buena cerveza y gran ambiente, estos lugares de Mendoza son imperdibles

 Por Juan Pablo Strappazzon

Cada fin de semana, muchas personas salen en busca de propuestas gastronómicas para disfrutar solos o en compañía. Por el Día Nacional de la Cerveza (31 de mayo), Sitio Andino seleccionó tres lugares ideales en Mendoza para degustar esta bebida tan popular.

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Cada 31 de mayo, se celebra el Día Nacional de la Cerveza

Cada 31 de mayo, se celebra el Día Nacional de la Cerveza

Cerveza, amigos y buen ambiente: tres lugares en Mendoza para salir

Por un lado, aparece Beerlin, un bar ubicado sobre la calle Arístides Villanueva, en la Ciudad de Mendoza, uno de los principales polos gastronómicos de la provincia. Se caracteriza por su gran variedad de cervezas artesanales y por tener un ambiente moderno.

Berlina Mendoza Peatonal se encuentra en plena Peatonal Sarmiento de Ciudad. Ofrece una interesante selección de cervezas artesanales de producción propia y se distingue por su propuesta urbana, relajada y ideal para disfrutar en el corazón de la ciudad.

Por último, Brünhild Cerveza Artesanal está ubicada en calle Montevideo 463. Se trata de una cervecería artesanal que invita a disfrutar pintas frescas de elaboración propia en un espacio distendido, acompañadas de opciones gastronómicas simples.

Con propuestas diferentes entre sí, estos espacios se consolidan como algunas de las mejores alternativas para disfrutar una salida distinta en Mendoza durante el fin de semana.

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