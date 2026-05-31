Mendoza sumó 18 instructores de tiro y fortalece la formación de su fuerza policial

La Policía de Mendoza incorporó 18 nuevos instructores de tiro tras la finalización del Curso de Instructor de Tiro Policial 2026, una capacitación destinada a fortalecer la preparación técnica, táctica y legal de los efectivos encargados de entrenar al personal de la fuerza.

La formación se desarrolló en el Centro de Adiestramiento Táctico Policial (CATACPOL) Gran Mendoza y reunió a efectivos de distintas dependencias policiales , junto con instructores del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP).

A lo largo del curso, los participantes profundizaron conocimientos sobre el manejo seguro y eficiente de armas de fuego, procedimientos operativos, fundamentos jurídicos de la actuación policial y herramientas para la toma de decisiones en contextos de alta exigencia . Además, la capacitación hizo especial hincapié en la responsabilidad profesional, la prudencia y el uso racional de la fuerza.

Sin título (2)

Durante el acto de cierre, el jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo, destacó la importancia de la formación continua dentro de la institución y aseguró que este tipo de capacitaciones resultan fundamentales para el desempeño diario de los efectivos. “Esta capacitación es fundamental para la vida de nuestro personal policial y para el cumplimiento de su misión de cuidar vidas y custodiar bienes”, expresó.

Asimismo, remarcó que los nuevos instructores desempeñarán un papel estratégico en el fortalecimiento de la fuerza policial. “Serán los encargados de potenciar la capacitación permanente de nuestra Policía para que los más de 9.000 efectivos que prestan servicio en toda la provincia cuenten con las herramientas necesarias para actuar de la mejor manera posible en el terreno”, afirmó.

Sin título (3)

Calipo también valoró el trabajo conjunto entre las distintas áreas involucradas en el proceso formativo y subrayó la necesidad de continuar avanzando en la profesionalización de la fuerza. “La capacitación de nuestros policías debe evolucionar constantemente y adaptarse a las necesidades y demandas de la comunidad”, sostuvo.

Con la incorporación de estos 18 nuevos instructores, la Policía de Mendoza amplía su capacidad de entrenamiento y refuerza su política de formación continua, con el objetivo de mejorar la preparación operativa y profesional de los efectivos en toda la provincia.

Del acto participaron, además, el subdirector general de Policías, Roberto Favaro; el jefe del Centro de Adiestramiento Táctico Policial (CATACPOL), Manuel López; el director general del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), Alberto Rivero; el director ejecutivo del IUSP, Ignacio Nasif; autoridades policiales, instructores, familiares e invitados especiales.