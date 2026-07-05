5 de julio de 2026
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Sitio Andino
Provincia de Mendoza

Sur mendocino en vacaciones de invierno: 3 destinos imperdibles que te van a sorprender

El sur de Mendoza te espera en vacaciones de invierno con paisajes únicos. Mirá 3 propuestas de historia, cultura y naturaleza para una escapada diferente.

Sur mendocino en vacaciones de invierno: 3 destinos imperdibles que te van a sorprender

Sur mendocino en vacaciones de invierno: 3 destinos imperdibles que te van a sorprender

 Por Juan Pablo Strappazzon

El sur de Mendoza sorprende en cada estación con paisajes imponentes y experiencias inolvidables. Estas vacaciones de invierno, Sitio Andino te invita a descubrir tres propuestas imperdibles que combinan historia, cultura y naturaleza: rincones únicos para disfrutar en familia, con amigos o durante una escapada diferente.

Recorrido por el sur mendocino: tres lugares que combinan historia y paisaje

La Catedral San Rafael Arcángel es uno de los principales referentes religiosos y arquitectónicos de San Rafael, ubicada en el corazón de la ciudad. Construida entre 1935 y 1952, destaca por su valor histórico, su imponente diseño y la atmósfera de recogimiento que ofrece tanto a fieles como a visitantes.

Catedral San Rafael Arcángel en San Rafael

Catedral San Rafael Arcángel en San Rafael

Por otro lado, el Parque del Ayer es un espacio verde de acceso libre situado sobre la Ruta 40, en Malargüe. Con senderos, áreas de juegos, mesas y un anfiteatro, se presenta como una propuesta ideal para relajarse, caminar y disfrutar del aire libre en familia.

Además, el Museo del Inmigrante de General Alvear es un espacio cultural ubicado en el departamento de General Alvear, al sur de Mendoza. Su propuesta se centra en rescatar la memoria de las corrientes migratorias que dieron forma a la región, a través de objetos, fotografías y testimonios que permiten comprender su influencia en la identidad local.

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