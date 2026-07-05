Sur mendocino en vacaciones de invierno: 3 destinos imperdibles que te van a sorprender

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Por Juan Pablo Strappazzon







El sur de Mendoza sorprende en cada estación con paisajes imponentes y experiencias inolvidables. Estas vacaciones de invierno, Sitio Andino te invita a descubrir tres propuestas imperdibles que combinan historia, cultura y naturaleza: rincones únicos para disfrutar en familia, con amigos o durante una escapada diferente.

Recorrido por el sur mendocino: tres lugares que combinan historia y paisaje La Catedral San Rafael Arcángel es uno de los principales referentes religiosos y arquitectónicos de San Rafael, ubicada en el corazón de la ciudad. Construida entre 1935 y 1952, destaca por su valor histórico, su imponente diseño y la atmósfera de recogimiento que ofrece tanto a fieles como a visitantes.

Catedral San Rafael Arcángel en San Rafael Foto: Gentileza Por otro lado, el Parque del Ayer es un espacio verde de acceso libre situado sobre la Ruta 40, en Malargüe. Con senderos, áreas de juegos, mesas y un anfiteatro, se presenta como una propuesta ideal para relajarse, caminar y disfrutar del aire libre en familia.

Además, el Museo del Inmigrante de General Alvear es un espacio cultural ubicado en el departamento de General Alvear, al sur de Mendoza. Su propuesta se centra en rescatar la memoria de las corrientes migratorias que dieron forma a la región, a través de objetos, fotografías y testimonios que permiten comprender su influencia en la identidad local.

Estos tres espacios del sur mendocino combinan historia, cultura y naturaleza, y ofrecen propuestas ideales para una escapada tranquila o en familia. Para conocer más opciones, podés leer esta nota con planes perfectos para disfrutar el finde en la provincia.