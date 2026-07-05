Instituto Tecnológico Universitario: boom de graduados, con un 80% de inserción laboral en Mendoza.

En un escenario global de cambio tecnológico, la formación técnica universitaria es un activo estratégico. El Instituto Tecnológico Universitario de la UNCuyo ejemplifica este paradigma: su modelo, que equilibra excelencia académica, flexibilidad y conexión directa con el mundo del trabajo, le permitió cerrar el 2025 con la cifra histórica de 457 egresados.

Según las autoridades, este éxito es el resultado directo de una gestión que acompaña la trayectoria de cada estudiante desde el primer día y que, en un contexto nacional de retracción de la matrícula universitaria, ha logrado un crecimiento contracíclico notable entre 2022 y 2026, aumentando un 20% su cobertura territorial, un 77% sus inscripciones y un 70% su matrícula total.

Con más de 30 años de vigencia, el ITU ofrece hoy diez tecnicaturas universitarias de entre dos y tres años de duración . No se trata de títulos intermedios, sino de carreras finales enfocadas en la resolución de problemas reales, desafíos prácticos y un régimen de evaluación continua. Para facilitar el acceso a personas que trabajan, muchas de ellas cuentan con cursado vespertino.

La propuesta se organiza en tres grandes áreas que responden a la demanda actual del mercado:

Gestión: Gestión de Empresas, Marketing, y Logística y Transporte.

Producción: Mantenimiento e Instalaciones Industriales, Producción Industrial y Automatización, Electricidad y Sistemas de Control Industrial, e Higiene y Seguridad.

Tecnologías y Economía del Conocimiento: Redes de Datos y Telecomunicaciones, Desarrollo de Software, y Ciencia de Datos —esta última bajo modalidad a distancia y con un récord de más de 600 inscriptos—.

El verdadero diferencial del modelo se evidencia al final del camino. Antes de recibir el título, los alumnos realizan prácticas profesionalizantes obligatorias en el sector público o privado.

El impacto es contundente: según la Encuesta Permanente de Egresados (que relevó a más de 2.500 graduados), el 80% de los egresados se encuentra trabajando y, de ellos, el 83% lo hace específicamente en el área para la que se formó.

El 80% de los egresados del ITU se encuentra trabajando.

Federalización educativa y conexión real con las empresas

El ITU no se concentra en un solo lugar; su esquema llega al 82% del territorio mendocino mediante sedes y subsedes ubicadas en las principales zonas productivas de la provincia. Esto garantiza que la oferta educativa responda de forma genuina a las necesidades socioeconómicas de cada región.

Esta sintonía con el entorno se nutre de un diálogo permanente con empresas, cámaras comerciales, colegios profesionales y organismos estatales.

Cada plan de estudio se valida con estos sectores antes de su aprobación. Para sostener este ecosistema, el Instituto cuenta con una red de más de 620 convenios activos y un cuerpo docente de vanguardia: el 67% de los profesores mantiene una actividad profesional viva en el sector privado o público para el que forma a sus alumnos. Además, en los últimos cuatro años se ejecutó una fuerte inversión en equipamiento tecnológico de última generación para laboratorios y talleres.