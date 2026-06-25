Curso Básico de Seguridad Privada en Mendoza: cómo obtener la Credencial Azul y trabajar en el sector

El Curso Básico de Seguridad Privada es una oportunidad para acceder a una formación oficial.

En un contexto donde las empresas de seguridad privada requieren cada vez más personal capacitado y habilitado, el Instituto Superior Juan Vucetich continúa consolidándose como una de las principales alternativas de formación para quienes buscan incorporarse al sector.

La institución cuenta con la habilitación de la Dirección General de Escuelas (DGE) y de la Dirección de Seguridad Privada (DISEP) , organismos que autorizan el dictado del Curso Básico de Seguridad Privada . Este es un requisito indispensable para obtener la denominada Credencial Azul , documento obligatorio para desempeñarse legalmente como guardia o vigilador de seguridad privada en Mendoza.

Toda persona que aspire a trabajar en una empresa de seguridad privada dentro de la provincia debe contar con la Credencial Azul otorgada por la DISEP , organismo dependiente del Ministerio de Seguridad de Mendoza.

Para acceder a esa habilitación, es obligatorio aprobar el Curso Básico de Seguridad Privada , una formación diseñada para brindar los conocimientos legales, técnicos y sociales que demanda una actividad de gran responsabilidad.

Seguridad privada - 467345 Toda persona que aspire a trabajar en una empresa de seguridad privada dentro de la provincia debe contar con la Credencial Azul. Foto: web

Sin esta credencial, los trabajadores no pueden desempeñarse formalmente en el sector y tanto ellos como las empresas que los contraten se exponen a sanciones y multas. El Instituto realiza este curso a través de su Instituto Privado de Capacitación Laboral (IPCL) N.º 3202.

Una capacitación integral con 100 horas de formación

El curso tiene una duración de 10 semanas y acredita 100 horas reloj, distribuidas en 12 módulos de estudio organizados en tres áreas fundamentales:

Área Legal.

Área Social.

Área Técnica.

Esta estructura permite que los futuros vigiladores comprendan no solo los procedimientos operativos de la actividad, sino también el marco normativo y la función social que cumplen dentro de la comunidad.

Uno de los aspectos destacados de la propuesta es su modalidad semipresencial sincrónica, que combina instancias virtuales y encuentros con docentes y especialistas que acompañan el proceso de aprendizaje. De esta manera, los estudiantes acceden a una formación flexible, pero sin perder el contacto directo con los profesionales encargados de transmitir los conocimientos y resolver inquietudes durante el cursado.

Formación práctica para enfrentar situaciones reales

Además de los contenidos teóricos, el programa incorpora actividades prácticas vinculadas a las tareas cotidianas del vigilador de seguridad privada. Durante la capacitación, los alumnos realizan trabajos relacionados con aspectos legales y sociales de la profesión y reciben formación específica en:

Defensa Personal.

Primeros Auxilios.

Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

Estas últimas capacitaciones son dictadas por monitores avalados por la Cruz Roja, aportando herramientas fundamentales para actuar de manera adecuada ante situaciones de emergencia.

seguridad privada, curso, mendoza El programa incorpora actividades prácticas vinculadas a las tareas cotidianas del vigilador de seguridad privada.

Prácticas profesionales: una experiencia clave antes de ingresar al mercado laboral

El tramo final de la formación está destinado a las Prácticas Profesionales, una instancia que permite a los estudiantes conocer de primera mano el trabajo que realizan los vigiladores de seguridad privada. A través de visitas y actividades de observación, los participantes pueden comprender la importancia de la labor, las responsabilidades que implica y el rol estratégico que cumple la seguridad privada dentro de la sociedad.

Desde el Instituto Superior Juan Vucetich destacan que el Curso Básico de Seguridad Privada representa la principal vía de acceso al mercado laboral del sector. La Credencial Azul otorgada por la DISEP posee una vigencia de cinco años, período tras el cual los trabajadores deberán realizar el correspondiente curso de actualización para renovar su habilitación.

Nuevas capacitaciones para la segunda mitad del año

La institución también proyecta ampliar su oferta académica durante los próximos meses. Entre las propuestas que esperan autorización para su implementación se encuentran:

Curso de Vigilador en Eventos Deportivos.

Curso de Vigilador en Eventos de Diversión Nocturna.

Curso de Actualización para Vigiladores.

Estas iniciativas buscan responder a las nuevas demandas del sector y continuar fortaleciendo la profesionalización de la seguridad privada en Mendoza.

De esta manera, quienes buscan una salida laboral concreta y con posibilidades de crecimiento encuentran en el Curso Básico de Seguridad Privada una oportunidad para acceder a una formación oficial. Además, obtendrán la habilitación correspondiente y comenzar su camino profesional en un área que demanda responsabilidad, compromiso y capacitación permanente.