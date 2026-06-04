Una institución mendocina atrae cada vez más estudiantes con sus carreras en Criminalística y Seguridad

El Instituto Superior Juan Vucetich se consolidó como una de las instituciones más reconocidas y especializadas.

La provincia de Mendoza cuenta con una amplia oferta educativa para aquellos estudiantes o interesados que buscan desarrollarse profesionalmente en áreas vinculadas a la seguridad, la investigación y la Justicia. En ese escenario, el Instituto Superior Juan Vucetich se consolidó como una de las instituciones más reconocidas y especializadas de la región.

Desde su creación en el año 2000 por iniciativa de Ana María Quiroga , la institución nació con el objetivo de cubrir una necesidad creciente de formación técnica en áreas como la criminalística, la accidentología vial y otras disciplinas relacionadas con el ámbito judicial y de la seguridad. Actualmente, bajo la conducción de Fernando Angeleri, rector , y Ayelen Simon, Secretaria Académica , el instituto continúa fortaleciendo su compromiso con una educación de calidad, innovadora y adaptada a las demandas actuales.

El Instituto Superior Juan Vucetich ofrece dos carreras de nivel superior con una duración de tres años y títulos de validez nacional:

Estas propuestas académicas están destinadas a toda la comunidad. No es necesario pertenecer a fuerzas policiales o de seguridad para acceder a ellas, lo que amplía las oportunidades de formación para cualquier persona interesada en desarrollarse profesionalmente en estas áreas.

criminalistica.jpg Estas propuestas académicas están destinadas a toda la comunidad.

"Hoy, el Instituto Superior Juan Vucetich representa en Mendoza una propuesta educativa única, especializada y pionera en el ámbito técnico-pericial", destacó Luis Canziani, representante legal de la Institución.

Modalidad presencial y educación a distancia

Consciente de las necesidades de los estudiantes actuales, el Instituto ofrece ambas carreras en modalidad presencial y a distancia, permitiendo que cada alumno elija la alternativa que mejor se adapte a su realidad.

Modalidad presencial

Las clases presenciales se desarrollan en la sede ubicada en Rioja 944, Ciudad de Mendoza, donde los estudiantes acceden a una experiencia educativa basada en el contacto directo con docentes y compañeros.

La formación incluye actividades prácticas, talleres especializados y espacios de aprendizaje enfocados en contenidos técnicos vinculados con la investigación criminalística, los peritajes y la siniestrología vial.

Educación a distancia con acompañamiento personalizado

La modalidad virtual fue diseñada especialmente para quienes trabajan, residen lejos de la capital provincial o necesitan una mayor flexibilidad horaria. A través de una plataforma institucional basada en Moodle, los estudiantes acceden a contenidos académicos en formatos sincrónicos y asincrónicos, con encuentros virtuales semanales junto a cada docente. Además, todas las clases quedan grabadas para que puedan ser visualizadas posteriormente.

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Uno de los aspectos más valorados por los alumnos es el acompañamiento permanente y personalizado, que permite realizar un seguimiento cercano de cada trayectoria académica. De esta manera, esta modalidad amplía "las oportunidades educativas al brindar información flexible, accesible y adaptada a las necesidades actuales de los estudiantes", manifestó Cansiani a Sitio Andino.

Prácticas profesionales y experiencia en el campo laboral

Uno de los principales diferenciales del Instituto Superior Juan Vucetich es la incorporación de prácticas profesionalizantes en ambas carreras y modalidades de cursado.

Estas actividades son coordinadas por docentes que se desempeñan activamente en los ámbitos profesionales relacionados con cada especialidad, permitiendo a los estudiantes vincular la teoría con situaciones reales de trabajo.

agente transito - 6513 Uno de los principales diferenciales del Instituto Superior Juan Vucetich es la incorporación de prácticas profesionalizantes. archivo sitio andino

Por ejemplo, en la Tecnicatura Superior en Siniestrología Vial, las prácticas son acompañadas por profesionales que desarrollan funciones en organismos vinculados al tránsito y la seguridad vial, brindando una experiencia concreta y enriquecedora para la formación de los futuros técnicos.

Títulos con validez nacional y matrícula profesional

Las carreras cuentan con títulos oficiales de validez nacional, lo que garantiza reconocimiento académico y profesional en todo el país.

Una vez finalizados sus estudios, los egresados pueden gestionar su matrícula profesional ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, ampliando significativamente sus posibilidades laborales y de desarrollo profesional.

Curso Básico de Seguridad Privada: una rápida salida laboral

Además de sus carreras de nivel superior, el Instituto dicta el Curso Básico de Seguridad Privada, una propuesta especialmente orientada a vigiladores, serenos, porteros, recepcionistas y personas que desarrollan tareas de seguridad en empresas, comercios e instituciones.

Seguridad privada - 467345 Un curso de 10 semanas con rápida salida laboral Foto: web

La capacitación tiene una duración de 10 semanas, se cursa bajo modalidad semipresencial y otorga una certificación habilitante DISEP (ex REPRIV), requisito fundamental para desempeñarse legalmente en el sector. Se trata de una excelente alternativa para quienes buscan una rápida inserción laboral en un área con demanda constante de personal capacitado.

Información para inscripciones y consultas

Carreras presenciales y educación a distancia

Teléfono institucional y carreras presenciales: 2614 66-0700

2614 66-0700 Consultas sobre educación a distancia: 2615 16-1181

2615 16-1181 Correo institucional: [email protected]

[email protected] Correo Educación a Distancia (EAD): [email protected]

Curso Básico de Seguridad Privada

Un instituto con proyección hacia el futuro

El Instituto Superior Juan Vucetich continúa proyectándose hacia el futuro incorporando nuevas tecnologías, herramientas digitales y metodologías innovadoras que fortalecen la calidad educativa.

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Entre sus principales objetivos se encuentran ampliar los vínculos de colaboración con municipios y organizaciones de toda la provincia, incrementar la matrícula estudiantil y acercar sus propuestas académicas a cada vez más personas mediante la modalidad a distancia.

Con más de dos décadas de trayectoria, títulos con validez nacional, docentes especializados, prácticas profesionalizantes y modalidades de cursado flexibles, el Instituto Superior Juan Vucetich se posiciona como una de las mejores alternativas educativas de Mendoza para quienes desean desarrollarse en el ámbito de la criminalística, la siniestrología vial y la seguridad privada.