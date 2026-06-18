18 de junio de 2026
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Sitio Andino
Accidente vial

Dónde estudiar la Tecnicatura en Siniestrología Vial en Mendoza y trabajar como perito especializado

El Instituto Superior Juan Vucetich ofrece una tecnicatura de tres años con título de validez nacional que forma especialistas en investigacion de accidentes viales. De qué se trata.

La propuesta académica combina conocimientos científicos, técnicos, legales y prácticos.

La propuesta académica combina conocimientos científicos, técnicos, legales y prácticos.

 Por Carla Canizzaro

El crecimiento de los accidentes viales en los últimos años representa una de las principales problemáticas de seguridad en Mendoza y en todo el país. El aumento del parque automotor, la circulación y la complejidad del tránsito generan cada vez más situaciones que requieren análisis especializados, investigación técnica y profesionales capacitados para intervenir de manera eficiente.

En este contexto, el Instituto Superior Juan Vucetich impulsa la Tecnicatura Superior en Siniestrología Vial, una carrera orientada a formar profesionales capaces de investigar, reconstruir y analizar siniestros viales, contribuyendo tanto a la prevención como al esclarecimiento de los hechos.

Qué es la Siniestrología Vial y por qué es una profesión cada vez más necesaria

La Siniestrología Vial es una disciplina que estudia los factores humanos, mecánicos y viales que intervienen en un accidente de tránsito. Su objetivo es determinar las causas de los siniestros, establecer responsabilidades cuando corresponde y generar información importante para prevenir nuevos hechos.

Detrás de cada accidente existen múltiples variables que deben ser examinadas con rigurosidad técnica y científica. Por ello, la demanda de profesionales especializados en esta área creció de manera sostenida tanto en organismos públicos como en el sector privado.

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Detrás de cada accidente existen múltiples variables que deben ser examinadas con rigurosidad técnica y científica.

Detrás de cada accidente existen múltiples variables que deben ser examinadas con rigurosidad técnica y científica.

Según explicó a Sitio Andino Luis Canziani, representante legal del Instituto Superior Juan Vucetich, "el crecimiento del parque automotor, el aumento de la circulación y la complejidad de las dinámicas del tránsito hacen necesaria la formación de profesionales especializados capaces de intervenir con criterios técnicos y científicos".

Además, destacó que esta disciplina cumple un papel fundamental en la seguridad pública, la prevención, el asesoramiento técnico y el apoyo a organismos judiciales, aportando herramientas concretas para reducir riesgos y proteger vidas.

Quiénes pueden acceder a esta carrera

Uno de los aspectos más importantes de esta propuesta académica es que no está destinada exclusivamente a integrantes de las fuerzas policiales o de seguridad. Cualquier persona interesada en desarrollarse profesionalmente en el ámbito de la investigación de accidentes de tránsito puede acceder a la formación y adquirir conocimientos altamente valorados en distintos sectores laborales.

La Tecnicatura Superior en Siniestrología Vial tiene una duración de tres años y otorga un título con validez nacional, brindando una sólida formación teórica y práctica que permite desempeñarse en diversos ámbitos relacionados con la seguridad vial y la investigación pericial.

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La Siniestrología Vial es una disciplina que estudia los factores humanos, mecánicos y viales que intervienen en un accidente de tránsito.

La Siniestrología Vial es una disciplina que estudia los factores humanos, mecánicos y viales que intervienen en un accidente de tránsito.

Además, quienes se inscriban para cursar tendrán la posibilidad de realizar su trayecto académico de manera presencial en la sede ubicada en calle Rioja 944 de la Ciudad de Mendoza. Aunque también podrán hacerlo a través de la modalidad de educación a distincia que ofrece el Instituto Superior para sus carreras.

Amplias oportunidades laborales para los egresados

La carrera ofrece una amplia salida laboral concreta y en crecimiento. Quienes obtienen el título pueden desempeñarse en:

  • Compañías aseguradoras.
  • Poder Judicial.
  • Policía Vial.
  • Municipios.
  • Observatorios de siniestralidad vial.
  • Organismos de seguridad pública.
  • Consultorías técnicas.
  • Pericias judiciales y extrajudiciales.
  • Peritos de parte.

En este sentido, Canziani remarcó que existe una demanda sostenida de profesionales capacitados, ya que la normativa vigente establece que las dependencias policiales deben contar con peritos calificados para la elaboración y firma de informes técnicos vinculados a siniestros viales.

Un plan de estudios diseñado para formar especialistas

La propuesta académica combina conocimientos científicos, técnicos, legales y prácticos que permiten comprender integralmente la dinámica de los accidentes de tránsito.

Primer Año

  • Prácticas de Lectura, Escritura y Oralidad
  • Fotografía Pericial
  • Introducción a la Criminalística Accidentológica
  • Matemática I
  • Matemática II
  • Psicología Jurídica y Forense
  • Aspectos Procesales y Administrativos del Peritaje
  • Física I
  • Prevención y Educación Vial
  • Práctica Profesionalizante I

Segundo Año

  • Dibujo Pericial I
  • Dibujo Pericial II
  • Física II
  • Física III
  • Inglés Técnico I
  • Inglés Técnico II
  • Informática Aplicada I
  • Informática Aplicada II
  • Mecánica del Automotor
  • Aspectos Legales del Peritaje
  • Análisis de los Factores del Accidente
  • Práctica Profesionalizante II

Tercer Año

  • Física IV
  • Ética Profesional
  • Metodología de la Investigación
  • Gestión de Calidad
  • Medicina Legal I (Lesionología)
  • Criminología Vial
  • Seguridad Vial y Derecho Penal
  • Legislación Vial
  • Técnicas de Relevamiento I
  • Técnicas de Relevamiento II
  • Estadística
  • Práctica Profesionalizante III

Una formación que contribuye a salvar vidas

Más allá de la investigación técnica de los siniestros, la Siniestrología Vial cumple una función social trascendental. Cada análisis, cada informe y cada intervención profesional aportan información valiosa para mejorar la seguridad vial, prevenir accidentes y construir entornos más seguros para toda la comunidad.

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Más allá de la investigación técnica de los siniestros, la Siniestrología Vial cumple una función social trascendental.

Más allá de la investigación técnica de los siniestros, la Siniestrología Vial cumple una función social trascendental.

Para quienes buscan una carrera innovadora, con fuerte compromiso social y crecientes oportunidades laborales, la Tecnicatura Superior en Siniestrología Vial del Instituto Superior Juan Vucetich representa una oportunidad concreta para convertirse en protagonista de una problemática que demanda cada vez más especialistas.

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