Dónde estudiar la Tecnicatura en Siniestrología Vial en Mendoza y trabajar como perito especializado

El crecimiento de los accidentes viales en los últimos años representa una de las principales problemáticas de seguridad en Mendoza y en todo el país. El aumento del parque automotor, la circulación y la complejidad del tránsito generan cada vez más situaciones que requieren análisis especializados , investigación técnica y profesionales capacitados para intervenir de manera eficiente.

En este contexto, el Instituto Superior Juan Vucetich impulsa la Tecnicatura Superior en Siniestrología Vial , una carrera orientada a formar profesionales capaces de investigar, reconstruir y analizar siniestros viales, contribuyendo tanto a la prevención como al esclarecimiento de los hechos.

La Siniestrología Vial es una disciplina que estudia los factores humanos, mecánicos y viales que intervienen en un accidente de tránsito . Su objetivo es determinar las causas de los siniestros, establecer responsabilidades cuando corresponde y generar información importante para prevenir nuevos hechos.

Detrás de cada accidente existen múltiples variables que deben ser examinadas con rigurosidad técnica y científica. Por ello, la demanda de profesionales especializados en esta área creció de manera sostenida tanto en organismos públicos como en el sector privado.

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Según explicó a Sitio Andino Luis Canziani, representante legal del Instituto Superior Juan Vucetich, "el crecimiento del parque automotor, el aumento de la circulación y la complejidad de las dinámicas del tránsito hacen necesaria la formación de profesionales especializados capaces de intervenir con criterios técnicos y científicos".

Además, destacó que esta disciplina cumple un papel fundamental en la seguridad pública, la prevención, el asesoramiento técnico y el apoyo a organismos judiciales, aportando herramientas concretas para reducir riesgos y proteger vidas.

Quiénes pueden acceder a esta carrera

Uno de los aspectos más importantes de esta propuesta académica es que no está destinada exclusivamente a integrantes de las fuerzas policiales o de seguridad. Cualquier persona interesada en desarrollarse profesionalmente en el ámbito de la investigación de accidentes de tránsito puede acceder a la formación y adquirir conocimientos altamente valorados en distintos sectores laborales.

La Tecnicatura Superior en Siniestrología Vial tiene una duración de tres años y otorga un título con validez nacional, brindando una sólida formación teórica y práctica que permite desempeñarse en diversos ámbitos relacionados con la seguridad vial y la investigación pericial.

accidente vial, siniestrologia vial, mendoza La Siniestrología Vial es una disciplina que estudia los factores humanos, mecánicos y viales que intervienen en un accidente de tránsito.

Además, quienes se inscriban para cursar tendrán la posibilidad de realizar su trayecto académico de manera presencial en la sede ubicada en calle Rioja 944 de la Ciudad de Mendoza. Aunque también podrán hacerlo a través de la modalidad de educación a distincia que ofrece el Instituto Superior para sus carreras.

Amplias oportunidades laborales para los egresados

La carrera ofrece una amplia salida laboral concreta y en crecimiento. Quienes obtienen el título pueden desempeñarse en:

Compañías aseguradoras.

Poder Judicial.

Policía Vial.

Municipios.

Observatorios de siniestralidad vial.

Organismos de seguridad pública.

Consultorías técnicas.

Pericias judiciales y extrajudiciales.

Peritos de parte.

En este sentido, Canziani remarcó que existe una demanda sostenida de profesionales capacitados, ya que la normativa vigente establece que las dependencias policiales deben contar con peritos calificados para la elaboración y firma de informes técnicos vinculados a siniestros viales.

Un plan de estudios diseñado para formar especialistas

La propuesta académica combina conocimientos científicos, técnicos, legales y prácticos que permiten comprender integralmente la dinámica de los accidentes de tránsito.

Primer Año

Prácticas de Lectura, Escritura y Oralidad

Fotografía Pericial

Introducción a la Criminalística Accidentológica

Matemática I

Matemática II

Psicología Jurídica y Forense

Aspectos Procesales y Administrativos del Peritaje

Física I

Prevención y Educación Vial

Práctica Profesionalizante I

Segundo Año

Dibujo Pericial I

Dibujo Pericial II

Física II

Física III

Inglés Técnico I

Inglés Técnico II

Informática Aplicada I

Informática Aplicada II

Mecánica del Automotor

Aspectos Legales del Peritaje

Análisis de los Factores del Accidente

Práctica Profesionalizante II

Tercer Año

Física IV

Ética Profesional

Metodología de la Investigación

Gestión de Calidad

Medicina Legal I (Lesionología)

Criminología Vial

Seguridad Vial y Derecho Penal

Legislación Vial

Técnicas de Relevamiento I

Técnicas de Relevamiento II

Estadística

Práctica Profesionalizante III

Una formación que contribuye a salvar vidas

Más allá de la investigación técnica de los siniestros, la Siniestrología Vial cumple una función social trascendental. Cada análisis, cada informe y cada intervención profesional aportan información valiosa para mejorar la seguridad vial, prevenir accidentes y construir entornos más seguros para toda la comunidad.

accidente vial luján de cuyo 5 4 2026 1 Más allá de la investigación técnica de los siniestros, la Siniestrología Vial cumple una función social trascendental. Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza.

Para quienes buscan una carrera innovadora, con fuerte compromiso social y crecientes oportunidades laborales, la Tecnicatura Superior en Siniestrología Vial del Instituto Superior Juan Vucetich representa una oportunidad concreta para convertirse en protagonista de una problemática que demanda cada vez más especialistas.