28 de junio de 2026
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Provincia de Mendoza

Plan perfecto en Mendoza: parques y espacios verdes para disfrutar el finde

Descubrí este fin de semana tres hermosos parques y espacios verdes gratuitos en Mendoza para desconectarte y disfrutar de la naturaleza.

Plan perfecto en Mendoza: parques y espacios verdes para disfrutar el finde

Plan perfecto en Mendoza: parques y espacios verdes para disfrutar el finde

 Por Juan Pablo Strappazzon

Con la llegada del fin de semana, muchos mendocinos buscan opciones para desconectarse de la rutina y disfrutar de los paisajes únicos que ofrece la provincia. En este contexto, Sitio Andino te invita a descubrir tres parques y espacios verdes hermosos, gratuitos e ideales para visitar.

Dónde disfrutar del aire libre en Mendoza durante el fin de semana

Si estás buscando planes al aire libre para el fin de semana en Mendoza, estos son algunos de los mejores parques para visitar:

El Parque Central es un amplio espacio verde urbano ubicado en la Ciudad de Mendoza, a pocos minutos del centro. Cuenta con extensas áreas parquizadas, senderos peatonales y distintos sectores destinados a actividades recreativas y culturales. Es un lugar ideal para disfrutar del aire libre, ya sea caminando, haciendo ejercicio o simplemente descansando.

Parque Central (2)
Parque Central, Mendoza

Parque Central, Mendoza

El Parque Benegas, por su parte, se encuentra en el departamento de Godoy Cruz. Es un espacio verde que dispone de juegos infantiles, sectores para la actividad física y áreas pensadas para el descanso. Es muy frecuentado por los vecinos de la zona, quienes lo eligen como punto de encuentro para actividades recreativas y deportivas al aire libre.

Por último, el Parque Agnesi está ubicado en el departamento de San Martín. Se trata de un parque público que ofrece amplias áreas verdes, senderos y espacios destinados al descanso y la recreación. Es un lugar muy visitado por familias y vecinos, ideal para disfrutar de caminatas y momentos al aire libre en contacto con la naturaleza.

Estos espacios verdes representan distintas formas de disfrutar el aire libre en Mendoza, combinando recreación, descanso y contacto con la naturaleza. Si querés descubrir más alternativas, podés hacer click aquí para ver tres lugares gratuitos de San Rafael que te sorprenderán.

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