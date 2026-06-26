Los mejores planes para hacer en Mendoza durante este fin de semana

Cuando llega el fin de semana, muchos mendocinos comienzan a buscar actividades y propuestas para disfrutar su tiempo libre. En esta oportunidad, Sitio Andino te acerca tres destacados imperdibles de la agenda cultural de Mendoza , con opciones para salir, conocer y compartir.

La propuesta Brindemos invita a descubrir la historia vitivinícola de Mendoza a través de una experiencia guiada que se realizará el viernes 26 de junio a las 12:00 horas en la Sala del Vino de la Ciudad de Mendoza. La actividad incluye un recorrido por los orígenes del vino en la provincia, finaliza con un brindis y es paga, con cupos limitados.

Por su parte, Encuentro Ilustrado se desarrollará el 27 de junio a las 18:00 horas en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM), ubicado en Plaza Independencia. La actividad, de acceso gratuito, combina una visita guiada por las muestras vigentes con una propuesta artística de dibujo e interpretación de obras.

Finalmente, Peña en El Roble tendrá lugar el 28 de junio, de 11:00 a 18:00 horas, en El Roble Wake Complex, Maipú. Con entrada libre y gratuita, ofrecerá música en vivo, danzas folklóricas, feria de emprendedores, gastronomía tradicional y actividades para toda la familia.

En definitiva, Mendoza ofrece un fin de semana repleto de propuestas para todos los gustos, desde experiencias vinculadas al vino y el arte hasta festivales con música en vivo, gastronomía y actividades familiares.