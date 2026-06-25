Aumentan los casos de tuberculosis en Mendoza: es la segunda provincia con más registros del país

Alerta por tuberculosis en Mendoza: los casos aumentaron más de un 42% en la provincia.

De acuerdo con los datos publicados en el último Boletín Epidemiológico Nacional, la provincia de Mendoza experimentó un incremento del 42,6% en las notificaciones de tuberculosis en lo que va del 2026, si se compara el volumen de casos con el mismo período del año anterior.

Esta fuerte aceleración ubica a Mendoza como la segunda provincia con mayor crecimiento relativo de contagios en todo el país , quedando únicamente por detrás de Misiones. El impacto de este salto estadístico alteró también el termómetro de la región de Cuyo, que en su conjunto aportó un 27% más de casos absolutos respecto del ciclo previo.

Para los epidemiólogos, gran parte de este porcentaje se explica por una cuestión matemática conocida como el "efecto base baja". Al haber cerrado el 2025 siendo la provincia con la menor tasa de tuberculosis de la Argentina ( 6,0 casos por cada 100.000 habitantes) , cualquier incremento nominal en la detección de nuevos pacientes genera un impacto porcentual enorme en los gráficos.

tuberculosis

Bajo esta óptica institucional, el aumento no sería sinónimo de un desborde, sino la confirmación de que el sistema sanitario local está optimizando sus recursos: los centros de salud están buscando activamente a los sintomáticos respiratorios y cargando los datos con mayor eficacia en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS). Transparentar el subregistro permite cortar la cadena de contagios más rápido.

El peso de la crisis

Sin embargo, en los efectores de salud territorial, la lectura incorpora el innegable peso de la crisis. La tuberculosis es una enfermedad de fuerte arraigo social. El marcado deterioro de las variables macroeconómicas, los bolsones de hacinamiento habitacional y las deficiencias nutricionales que deprimen el sistema inmunológico constituyen el escenario ideal para que el bacilo de Koch despierte de su estado latente y se transforme en una infección activa en las poblaciones más vulnerables.

A nivel nacional, el escenario acompaña la preocupación local: en lo que va del año ya se notificaron 6.482 casos en la Argentina, el registro más elevado de la serie estadística reciente.

tuberculosis argentina

Mientras Salta sigue liderando la incidencia absoluta (más de 63 casos por cada 100.000 habitantes), Mendoza tiene ahora el desafío de garantizar los stocks de antibióticos para sostener los esquemas de tratamiento de seis meses y evitar así el desarrollo de cepas multirresistentes.