Las claves detrás de la histórica baja de casos de tuberculosis en Mendoza.

La tuberculosis , una enfermedad que muchos consideraban propia de los libros de historia, regresó con fuerza a la Argentina. Sin embargo, en medio de un contexto nacional alarmante -donde los casos crecieron casi un 80% desde 2020-, la provincia de Mendoza se destaca como una excepción epidemiológica.

Según datos oficiales, la provincia logró reducir su tasa de incidencia de 7,1 en 2024 a un histórico 6,0 en 2025 . Pero, ¿cómo se logra contener una enfermedad tan ligada a las condiciones socioeconómicas en un contexto de crisis?.

Sobre la baja en Mendoza, el ministro de Salud, Rodolfo Montero , fue contundente: "Esto no es casualidad". La estrategia local se ha basado en ejes fundamentales que hoy marcan la diferencia con el resto de las jurisdicciones.

Tuberculosis en Mendoza: la provincia logró reducir su tasa de incidencia de 7,1 en 2024 a un histórico 6,0 en 2025.

"Es el resultado de un trabajo sostenido en todo el territorio, con foco en la detección temprana, el acceso al diagnóstico y el acompañamiento de cada paciente" , explicó el funcionario.

Embed Mientras la tuberculosis crece en el país, en Mendoza logramos bajar los casos.



En 2025, Argentina registró 17.283 diagnósticos y alcanzó una tasa de 37,3 cada 100.000 habitantes, consolidando una tendencia en aumento. https://t.co/5EVO53qZcQ — Rodolfo Montero (@RodoMontero83) March 24, 2026

Una brecha abismal con la Nación

Las cifras publicadas por el Boletín Epidemiológico Nacional son preocupantes: en 2025 se registraron 17.283 diagnósticos en Argentina, con una tasa de 37,3 por cada 100.000 habitantes.

Al comparar estos datos con los de Mendoza, la diferencia es drástica: la provincia tiene una tasa seis veces menor que la media nacional.

Mientras otras provincias como Salta, Jujuy o Buenos Aires enfrentan saturación en sus programas de control, Mendoza ha logrado estabilizar su curva con solo 122 casos registrados en el último año.

Tuberculosis1.jpg Mendoza ha logrado estabilizar su curva con solo 122 casos registrados en el último año.

La vacuna BCG se mantiene como una herramienta preventiva esencial contra las formas graves de tuberculosis infantil. La cobertura nacional en menores de siete días alcanzó el 83,42% al 7 de enero de 2026, con variaciones entre provincias.

Capacitación: el cierre de la estrategia

Para sostener estos números, la actualización constante del personal médico es clave. Bajo la premisa de que "la tuberculosis del siglo XXI requiere estrategias del siglo XXI", este viernes 27 de marzo se realizará una capacitación intensiva en el Hospital Universitario. La inscripción es libre y gratuita, con cupos limitados.

El encuentro, que se desarrollará de 8.30 a 12.30, busca unificar criterios en diagnósticos moleculares y el manejo de nuevas guías de tratamiento para que los profesionales de la salud sigan siendo la primera barrera de contención frente a este avance nacional.