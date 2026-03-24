Día Mundial de la Tuberculosis: por qué se celebra hoy, 24 de marzo

Cada 24 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis , una fecha dedicada a reconocer el descubrimiento de la bacteria responsable de esta enfermedad y a fomentar la concientización, la prevención y la información sobre su impacto global.

La tuberculosis es una enfermedad contagiosa causada por un bacilo llamado Mycobacterium tuberculosis , que se transmite principalmente por vía aérea. Su característica más notable es la formación de nódulos en los tejidos afectados por el microorganismo.

Según diversos estudios internacionales, cada día mueren más de 4.100 personas a causa de esta enfermedad , mientras que alrededor de 28.000 la contraen diariamente .

El Día Mundial de la Tuberculosis se estableció para conmemorar el descubrimiento de la bacteria en 1882, realizado por el médico y microbiólogo alemán Robert Koch , un hallazgo que marcó un hito en la lucha contra esta enfermedad.

En esta fecha, organismos internacionales lanzan campañas de concientización, promoviendo la prevención, la detección temprana y la educación sobre la tuberculosis, con el objetivo de reducir su propagación y salvar vidas en todo el mundo.

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