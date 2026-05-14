14 de mayo de 2026
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Periodismo

Dolor en el mundo del periodismo: falleció "Coco" Yañez, fotógrafo que retrató la historia social de Mendoza

El referente del fotoperiodismo en Mendoza, Jorge Yañez, falleció este jueves. La noticia causa tristeza en la provincia. Deja un legado visual de gran importancia.

Mendoza despide a Coco Yañez, el hombre que fotografió su memoria.

Mendoza despide a Coco Yañez, el hombre que fotografió su memoria.

Por Sitio Andino Sociedad

Este jueves dejó una noticia que golpeó con fuerza al mundo del periodismo: falleció Jorge “Coco” Yañez, histórico reportero gráfico y fotoperiodista. Tenía 81 años y detrás suyo queda un legado invaluable de imágenes que retrataron más de medio siglo de la historia social, política y cultural de Mendoza.

“Ejemplo de rectitud y amor”: la despedida a Jorge “Coco” Yañez

La noticia fue confirmada por su familia a través de un sentido comunicado en el que destacaron la enorme huella humana que dejó en quienes lo rodeaban. “Nos quedamos con su enorme dignidad, su cariño inmenso y protector, su temple y su elegante postura con la cámara en mano”, expresaron. También señalaron que, mientras el mundo conservará su inmenso archivo visual, ellos atesorarán “los miles de momentos compartidos” y el amor que ponía en cada una de sus acciones.

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coco yañez en facebook
El mundo del periodismo y la fotografía despide con gran pesar a Jorge

El mundo del periodismo y la fotografía despide con gran pesar a Jorge "Coco" Yañez.

Nacido el 10 de abril de 1945, Coco Yañez dedicó su vida al fotoperiodismo y se convirtió en una figura imprescindible para comprender las luchas populares y los grandes acontecimientos de Mendoza. Su lente acompañó marchas, reclamos sociales, actos políticos y momentos históricos que hoy forman parte de la memoria colectiva de la provincia.

Desde El Otro Diario, medio que fundó y en el que continuó trabajando durante décadas, también despidieron al fotógrafo con palabras cargadas de emoción. Allí lo definieron como un “protagonista esencial del fotoperiodismo mendocino” y resaltaron que su mirada “lúcida y sensible” estuvo sostenida por más de seis décadas de compromiso con la justicia social y los derechos humanos.

Colegas, periodistas, fotógrafos y referentes sociales lo despiden en redes sociales y distintos espacios donde abundan los mensajes de cariño y reconocimiento. Muchos coincidieron en destacar no sólo su enorme profesionalismo, sino también su calidez humana, su humildad y su compromiso permanente con quienes menos voz tenían.

El último adiós

La despedida de Jorge “Coco” Yañez se realizará en Av. San Martín Sur 1380, en Godoy Cruz, entre las 11 y las 14.30. Allí familiares, amigos, colegas y referentes del ámbito periodístico podrán darle el último adiós a uno de los grandes nombres del reportaje gráfico mendocino.

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