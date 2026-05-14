Dolor en el mundo del periodismo: falleció "Coco" Yañez, fotógrafo que retrató la historia social de Mendoza

Este jueves dejó una noticia que golpeó con fuerza al mundo del periodismo : falleció Jorge “Coco” Yañez , histórico reportero gráfico y fotoperiodista. Tenía 81 años y detrás suyo queda un legado invaluable de imágenes que retrataron más de medio siglo de la historia social, política y cultural de Mendoza.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un sentido comunicado en el que destacaron la enorme huella humana que dejó en quienes lo rodeaban. “Nos quedamos con su enorme dignidad, su cariño inmenso y protector, su temple y su elegante postura con la cámara en mano”, expresaron. También señalaron que, mientras el mundo conservará su inmenso archivo visual , ellos atesorarán “los miles de momentos compartidos” y el amor que ponía en cada una de sus acciones.

Nacido el 10 de abril de 1945, Coco Yañez dedicó su vida al fotoperiodismo y se convirtió en una figura imprescindible para comprender las luchas populares y los grandes acontecimientos de Mendoza. Su lente acompañó marchas, reclamos sociales, actos políticos y momentos históricos que hoy forman parte de la memoria colectiva de la provincia.

Desde El Otro Diario, medio que fundó y en el que continuó trabajando durante décadas, también despidieron al fotógrafo con palabras cargadas de emoción. Allí lo definieron como un “protagonista esencial del fotoperiodismo mendocino” y resaltaron que su mirada “lúcida y sensible” estuvo sostenida por más de seis décadas de compromiso con la justicia social y los derechos humanos.

Colegas, periodistas, fotógrafos y referentes sociales lo despiden en redes sociales y distintos espacios donde abundan los mensajes de cariño y reconocimiento. Muchos coincidieron en destacar no sólo su enorme profesionalismo, sino también su calidez humana, su humildad y su compromiso permanente con quienes menos voz tenían.

El último adiós

La despedida de Jorge “Coco” Yañez se realizará en Av. San Martín Sur 1380, en Godoy Cruz, entre las 11 y las 14.30. Allí familiares, amigos, colegas y referentes del ámbito periodístico podrán darle el último adiós a uno de los grandes nombres del reportaje gráfico mendocino.