El Torneo ISMA de Malargüe reafirma medio siglo de fraternidad estudiantil

Las tradicionales Jornadas Deportivas del Instituto Secundario Malargüe (ISMA), vuelven a reunir a estudiantes de distintos departamentos del Sur mendocino y el Valle de Uco . Más allá de la competencia, el certamen reafirma el valor del deporte como herramienta formadora de valores, integración y fraternidad entre generaciones de jóvenes que sostienen este vínculo desde hace décadas .

Desde este lunes y hasta el próximo sábado se desarrollará en el Centro Polideportivo y Cultural Malal Hue el XXIII Torneo ISMA Mario Arenas , una de las competencias estudiantiles más importantes de la región, que congrega a delegaciones de escuelas secundarias de Malargüe , General Alvear y San Carlos .

Durante toda la semana, cientos de alumnos participan de encuentros de hándbol, futsal, básquetbol y vóleibol, tanto en femenino como masculino , en jornadas que combinan competencia y convivencia escolar. Cada partido se transforma además en un espacio de encuentro para docentes, familias y comunidades educativas que acompañan a los jóvenes.

El director del Instituto Secundario Malargüe (ISMA), profesor Carlos Pelayes, destacó ante SITIO ANDINO la importancia que ha adquirido este torneo con el paso de los años, señalando que ya se consolidó como una competencia interdepartamental que fortalece los lazos entre escuelas de distintas regiones de Mendoza.

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Asimismo, resaltó el compromiso de toda la comunidad educativa del ISMA en la organización del evento, desde docentes y personal administrativo hasta maestranza y alumnos. En ese sentido, remarcó el rol clave que cumple el Centro de Estudiantes, colaborando activamente en la logística y el desarrollo de cada jornada.

A esta nueva edición se sumaron los equipos del ISMA junto a las escuelas Técnica Minera (ESTIM), Aborigen Americano (ESCAM), Hugo Pierini de La Junta, Eugenio Izsaky, James Cronin, Colegio Diocesano San José y CENS Manuel Santisteban, de Malargüe. También participan la Escuela de Agricultura de General Alvear, el Instituto Secundario de La Consulta y el Colegio Santa Rosa de Lima de San Carlos.

Las fases clasificatorias ya comenzaron a disputarse, mientras que las semifinales están previstas para el viernes y las finales se jugarán el sábado por la tarde, en el mismo escenario. Sin embargo, el principal resultado vuelve a estar fuera de la cancha, el fortalecimiento de valores, amistades y vínculos que desde hace medio siglo unen a estudiantes de distintos puntos de la provincia a través del deporte.