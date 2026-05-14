14 de mayo de 2026
{}
Sitio Andino
Malargüe

El Torneo ISMA de Malargüe reafirma medio siglo de fraternidad estudiantil

Equipos de escuelas de Malargüe, General Alvear y San Carlos participan de una tradicional competencia estudiantil.

Se están jugando las fases clasificatorias del Torneo de ISMA (Instituto Secundario Malargüe).

Se están jugando las fases clasificatorias del Torneo de ISMA (Instituto Secundario Malargüe).

 Por Claudio Altamirano

Las tradicionales Jornadas Deportivas del Instituto Secundario Malargüe (ISMA), vuelven a reunir a estudiantes de distintos departamentos del Sur mendocino y el Valle de Uco. Más allá de la competencia, el certamen reafirma el valor del deporte como herramienta formadora de valores, integración y fraternidad entre generaciones de jóvenes que sostienen este vínculo desde hace décadas.

Desde este lunes y hasta el próximo sábado se desarrollará en el Centro Polideportivo y Cultural Malal Hue el XXIII Torneo ISMA Mario Arenas, una de las competencias estudiantiles más importantes de la región, que congrega a delegaciones de escuelas secundarias de Malargüe, General Alvear y San Carlos.

Lee además
Agua Botada, al suroeste de Malargüe (Fotos Mercedes Mendiola). video

El fenómeno OVNI resurge en Malargüe y atrae a investigadores de todo el país
Paso Pehuenche.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 14 de mayo
WhatsApp Image 2026-05-14 at 01.24.55

Malargüe sede de torneo interdepartamental

Durante toda la semana, cientos de alumnos participan de encuentros de hándbol, futsal, básquetbol y vóleibol, tanto en femenino como masculino, en jornadas que combinan competencia y convivencia escolar. Cada partido se transforma además en un espacio de encuentro para docentes, familias y comunidades educativas que acompañan a los jóvenes.

El director del Instituto Secundario Malargüe (ISMA), profesor Carlos Pelayes, destacó ante SITIO ANDINO la importancia que ha adquirido este torneo con el paso de los años, señalando que ya se consolidó como una competencia interdepartamental que fortalece los lazos entre escuelas de distintas regiones de Mendoza.

WhatsApp Image 2026-05-14 at 01.12.03

Asimismo, resaltó el compromiso de toda la comunidad educativa del ISMA en la organización del evento, desde docentes y personal administrativo hasta maestranza y alumnos. En ese sentido, remarcó el rol clave que cumple el Centro de Estudiantes, colaborando activamente en la logística y el desarrollo de cada jornada.

A esta nueva edición se sumaron los equipos del ISMA junto a las escuelas Técnica Minera (ESTIM), Aborigen Americano (ESCAM), Hugo Pierini de La Junta, Eugenio Izsaky, James Cronin, Colegio Diocesano San José y CENS Manuel Santisteban, de Malargüe. También participan la Escuela de Agricultura de General Alvear, el Instituto Secundario de La Consulta y el Colegio Santa Rosa de Lima de San Carlos.

Las fases clasificatorias ya comenzaron a disputarse, mientras que las semifinales están previstas para el viernes y las finales se jugarán el sábado por la tarde, en el mismo escenario. Sin embargo, el principal resultado vuelve a estar fuera de la cancha, el fortalecimiento de valores, amistades y vínculos que desde hace medio siglo unen a estudiantes de distintos puntos de la provincia a través del deporte.

Temas
Seguí leyendo

Reapareció el gato andino en Mendoza y el hallazgo genera expectativas

El proyecto para explorar litio en el sur de Mendoza comenzó a debatirse en la Legislatura

Así funcionaba la red familiar investigada por venta de drogas en Malargüe

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 13 de mayo

Programa Enlace: la Justicia avanza sobre irregularidades detectadas en Malargüe

"Esto es el futuro": la minería ya incorpora IA y maquinaria sustentable en Argentina

Mendoza prorrogó la concesión de un área petrolera en Malargüe y proyecta nuevas inversiones

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 12 de mayo

LO QUE SE LEE AHORA
El intendente brindó su discurso anual ante el HCD. video

"No soy optimista": la dura advertencia de Omar Félix sobre el modelo nacional

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 13 de mayo: números ganadores del sorteo 3373

Nueve personas ganaron $35 millones en el Quini 6: revisá los números y todos los premios

Cruce en Alvear: el titular de la Cámara recogió el guante y le contestó a Casado que lo trató de mamarracho. video

Cruce en Alvear: el titular de la Cámara recogió el guante y le contestó a Hebe Casado, que lo trató de "mamarracho"

Daniel Garre, dueño de La yunta Mayorista. Foto: Mike Bartoluce video

El negocio familiar que nació en San Rafael y hoy conquista Mendoza: la historia de La Yunta Mayorista

Allanamientos de la Policía Federal en los departamentos de Malargüe y Godoy Cruz.

Así funcionaba la red familiar investigada por venta de drogas en Malargüe

El Jefe de Gabinete arriba a Mendoza este jueves.

El intendente anfitrión de Adorni se quejó por su visita a Mendoza: "Debería renunciar"