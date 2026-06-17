17 de junio de 2026
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Residencia pediátrica: el Hospital Paroissien hace historia y fortalece la salud infantil

El Hospital Paroissien obtiene acreditación de la Sociedad Argentina de Pediatría para su residencia pediátrica, un hito para la salud infantil de Mendoza.

Residencia pediátrica: el Hospital Paroissien hace historia y fortalece la salud infantil.

Residencia pediátrica: el Hospital Paroissien hace historia y fortalece la salud infantil.

Foto: Cristian Lozano
 Por Natalia Mantineo

El Hospital Paroissien sumó un logro trascendental para la salud infantil de la provincia de Mendoza. La Sociedad Argentina de Pediatría otorgó la acreditación oficial a las Residencias en Pediatría del nosocomio, un reconocimiento de alto prestigio que valida la calidad de la formación médica y el compromiso del establecimiento con la atención de la comunidad.

La noticia fue dada a conocer por el ministro de Salud de la provincia, Rodolfo Montero, a través de sus redes sociales. El funcionario destacó el impacto de este hito, que posiciona al Paroissien como un centro de referencia en la formación de profesionales especializados.

Desde la SAP indicaron que "esta acreditación reconoce el compromiso con la formación de calidad y fortalece el trabajo de los equipos de salud en todo el país", tras haber superado una serie de exigentes auditorías públicas que evalúan tanto la infraestructura pedagógica como la práctica clínica diaria.

26 de Marzo de 2026, Hospital Regional Diego Paroissien, salud, médicos, enfermeros
Residencia pediátrica: la Sociedad Argentina de Pediatría otorgó la acreditación oficial al hospital Paroissien.

Residencia pediátrica: la Sociedad Argentina de Pediatría otorgó la acreditación oficial al hospital Paroissien.

Residencia pediátrica: las claves de un reconocimiento histórico

Para un hospital escuela, contar con el aval de la máxima entidad pediátrica del país representa un salto de calidad que impacta en dos ejes fundamentales:

  • Excelencia formadora: el sello de la SAP funciona como una garantía definitiva sobre la calidad académica del programa de residencias. Asegura que los futuros pediatras se preparan bajo los más altos estándares científicos y humanos para el cuidado de la niñez.

  • Fortalecimiento del sistema de salud: al superar auditorías públicas tan rigurosas, la institución eleva la vara del sistema sanitario general. Esto se traduce de forma directa en una atención pediátrica de primer nivel, actualizada, segura y de vanguardia para los pacientes que asisten al hospital.

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Este logro es el resultado directo del esfuerzo diario, la dedicación y el compromiso de todo el equipo médico, los cuerpos docentes y los propios residentes que eligen y prestigian la salud pública de la región.

Con esta certificación, el Hospital Paroissien consolida su rol estratégico en la red asistencial y reafirma que la inversión en conocimiento es el camino para garantizar un sistema de salud equitativo y de alta calidad.

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