24 de junio de 2026
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Ambulancia

Mendoza suma tres ambulancias perinatales de alta complejidad para traslados críticos

Con incubadoras y respiradores neonatales, las tres ambulancias perinatales se distribuirán estratégicamente en el Gran Mendoza y el Sur provincial.

Mendoza suma tres ambulancias perinatales de alta complejidad para traslados críticos.

Mendoza suma tres ambulancias perinatales de alta complejidad para traslados críticos.

 Por Natalia Mantineo

El Gobierno de Mendoza anunció la incorporación de tres nuevas ambulancias perinatales de alta complejidad, destinadas a renovar la flota de traslado neonatal crítico en la provincia. La adquisición se realizó a través de los fondos de la Red de Fortalecimiento de la Salud (Reforsal) y apunta a consolidar la red de derivación interhospitalaria para garantizar traslados seguros de bebés recién nacidos que requieren cuidados especializados.

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Ambulancias perinatales: Mendoza suma tres unidades.

Ambulancias perinatales: Mendoza suma tres unidades.

Ambulancias perinatales: distribución estratégica en la provincia

Con el objetivo de federalizar la asistencia y optimizar los tiempos de respuesta, el Ministerio de Salud dispuso una distribución estratégica de los vehículos en el territorio provincial:

  • Hospital Teodoro J. Schestakow: recibirá una unidad para cubrir la demanda y las emergencias del sur mendocino.

  • Hospital Humberto Notti: contará con la segunda ambulancia para la atención del área Metropolitana y derivaciones de alta complejidad pediátrica.

  • Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) Gran Mendoza: albergará la tercera unidad para responder de manera ágil e inmediata allí donde la emergencia lo requiera.

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Versatilidad y optimización del recurso

Una de las características clave de estas nuevas unidades es su versatilidad operativa. El diseño del equipamiento permite que, en los momentos en que la incubadora neonatal no se encuentre en uso, el habitáculo pueda adaptarse rápidamente para el traslado de pacientes adultos en camilla.

Esta dualidad busca maximizar la eficiencia y optimizar cada recurso disponible dentro del sistema de emergencias provincial.

Con esta inversión, la provincia busca fortalecer la red de atención materno-infantil, asegurando traslados oportunos, seguros y con soporte tecnológico de calidad en cada punto de Mendoza.

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