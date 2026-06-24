Mendoza suma tres ambulancias perinatales de alta complejidad para traslados críticos.

El Gobierno de Mendoza anunció la incorporación de tres nuevas ambulancias perinatales de alta complejidad , destinadas a renovar la flota de traslado neonatal crítico en la provincia. La adquisición se realizó a través de los fondos de la Red de Fortalecimiento de la Salud (Reforsal) y apunta a consolidar la red de derivación interhospitalaria para garantizar traslados seguros de bebés recién nacidos que requieren cuidados especializados.

Estas unidades de última generación están equipadas con tecnología médica de punta , que incluye incubadoras de traslado, respiradores neonatales y sistemas de monitoreo especializado para la atención de pacientes en estado crítico.

Con el objetivo de federalizar la asistencia y optimizar los tiempos de respuesta, el Ministerio de Salud dispuso una distribución estratégica de los vehículos en el territorio provincial:

Hospital Teodoro J. Schestakow: recibirá una unidad para cubrir la demanda y las emergencias del sur mendocino.

Hospital Humberto Notti: contará con la segunda ambulancia para la atención del área Metropolitana y derivaciones de alta complejidad pediátrica.

Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) Gran Mendoza: albergará la tercera unidad para responder de manera ágil e inmediata allí donde la emergencia lo requiera.

Embed Mendoza incorporará 3 nuevas ambulancias perinatales de alta complejidad



Con fondos de REFORSAL, avanzamos en la renovación de la flota de traslado neonatal crítico de la provincia. Estas nuevas unidades fortalecerán la red de derivación interhospitalaria y permitirán… pic.twitter.com/2UDUQiAx4b — Ministerio de Salud y Deportes (@MinSaludMza) June 24, 2026

Versatilidad y optimización del recurso

Una de las características clave de estas nuevas unidades es su versatilidad operativa. El diseño del equipamiento permite que, en los momentos en que la incubadora neonatal no se encuentre en uso, el habitáculo pueda adaptarse rápidamente para el traslado de pacientes adultos en camilla.

Esta dualidad busca maximizar la eficiencia y optimizar cada recurso disponible dentro del sistema de emergencias provincial.

Con esta inversión, la provincia busca fortalecer la red de atención materno-infantil, asegurando traslados oportunos, seguros y con soporte tecnológico de calidad en cada punto de Mendoza.