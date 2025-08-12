Mendoza fortalece su red de manejo de emergencias con vehículos equipados y reformas administrativas

Este martes, el gobierno de la provincia de Mendoza presentó doce nuevas ambulancias de alta complejidad totalmente equipadas para mejorar la respuesta del sistema de salud . Los vehículos tienen nuevos colores identificatorios en base a las normativas internacionales. Además, las autoridades presentaron la reestructuración del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) .

Las nuevas ambulancias están equipadas con respiradores a turbina, videolaringoscopios, electrocardiógrafos, equipos de trauma, botiquines completos, cardiodesfibriladores, oxígeno central, camillas para pacientes de hasta 250 kg, sensores de vientos laterales y un kit completo de atención prehospitalaria para adultos y pediátricos.

Esta incorporación es parte del plan de trabajo 2024-2030 que busca la optimización de las respuestas, mejorar la calidad de atención e incrementar la eficiencia en la gestión de recursos.

Las ambulancias se pueden identificar por los colores amarillo, rojo y azul, dado que cumplen con las normativas internacionales para lograr su visualización desde tierra y aire. A su vez, cuentan con un sistema de seguridad de frenos en caso de que detecten un objeto que interrumpe su circulación tanto de frente, como en reversa.

12 de agosto, presentacion nuevas ambulancias, servicio coordinado de emergencia, alfredo cornejo, rodolfo montero Las ambulancias cuentan con un sistema de seguridad de frenos específico. Foto: Yemel Fil

Mejoras en el sistema de salud y emergencias

El gobernador Alfredo Cornejo estuvo presente en la entrega de las ambulancias y expresó: "Es un plan que prometimos, expusimos, desarrollamos y que estamos cumpliendo. Ya hemos modificado leyes, que hoy están dando resultados, como las residencias médicas, que cada vez tienen más inscriptos, y la digitalización del sistema de salud, con más de 500.000 pacientes cargados en la historia clínica electrónica”.

Además, agregó: "Queremos que, incluso en el Servicio de Emergencias Coordinado, si alguien tiene un accidente, puedan ver su historia clínica y atenderlo con información completa. Necesitamos una red integrada con datos fluidos y de calidad, para atender bien en el lugar adecuado".

12 de agosto, presentacion nuevas ambulancias, servicio coordinado de emergencia, alfredo cornejo, rodolfo montero Los colores de las ambulancias cumplen con normativas internacionales. Foto: Yemel Fil

El mandatario contó que actualmente el sistema público de salud tiene 115 ambulancias en el territorio mendocino. "Es un estándar bastante alto para el país. Lo que necesitamos es que estén georreferenciadas y se muevan con agilidad donde las necesitemos. Estas 12 que se suman hoy a las 22 del sistema coordinado representan un incremento del 50% de la flota en un solo día, y son unidades de terapia intensiva móviles", comentó.

El ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, resaltó los cambios en el SEC. "Es un conjunto de mejoras orientadas a disminuir los tiempos de atención, mejorar la calidad y aumentar la eficiencia del servicio. Hasta ahora el servicio coordinado solo trabajaba con sus 22 ambulancias en el Gran Mendoza. Con esta incorporación vamos a mejorar el uso de las unidades y ampliar la capacidad de respuesta", dijo.

Montero explicó que el plan de trabajo contempla la reorganización administrativa del SEC, que ahora incorporará también móviles de baja y mediana complejidad para traslados intrahospitalarios.

Con el respaldo del gobernador @AlfredoCornejo y el trabajo conjunto de nuestros equipos, damos pasos concretos para que Mendoza cuente con más ambulancias, mejor equipadas y con personal altamente capacitado. Invertir en emergencias es invertir en la vida de los mendocinos.

El ministro adelantó que enviará dos proyectos de ley a la Legislatura, uno será para crear una carrera de técnicos en Emergentología. "El otro habilitará a estos profesionales a operar ambulancias sin la presencia de un médico. Esto nos permitirá tener más móviles en la calle, preparados para estabilizar, reanimar y derivar a los pacientes al hospital que corresponda", explicó.

También indicó que se reemplazó el sistema informático anterior y fue integrado al de la Policía e incorporó la historia clínica electrónica provincial. "Esto agiliza la atención, evita duplicar cargas y nos permite un mejor manejo de la mediana y baja complejidad", dijo.

Con el gobernador @alfredocornejo y el ministro de Salud, @rodomontero83, hicimos entrega de 12 ambulancias de alta complejidad totalmente equipadas. Además, anunciamos la reestructuración integral del Servicio Coordinado de Emergencias (SEC). Este es un paso decisivo dentro del…



Este es un paso decisivo dentro del… pic.twitter.com/PoftDXhTqY — Hebe Casado (@hebesil) August 12, 2025

Reclamo por mejores salarios en el sistema de salud

Cornejo hizo referencia a la queja de los trabajadores por los bajos sueldos en la provincia. "No estamos en salarios óptimos, y lo reconozco. Pero si no crece la economía nacional, es muy difícil mejorar esos ingresos. Aun así, no hemos dejado de invertir en los servicios esenciales del Estado", dijo.

El mandatario dijo que tiene esperanzas sobre una mejora en la situación económica nacional. "Si eso ocurre, nuestras pymes podrán desarrollarse y nuestros empleados públicos podrán prestar un mejor servicio. Nuestra obligación será también remunerarlos mejor", indicó.