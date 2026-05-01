Alfredo Cornejo en la Legislatura: los ejes de su discurso ante la Asamblea

Desde las 9.30, Alfredo Cornejo encabeza este viernes la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura de Mendoza , en lo que marca su mensaje anual ante la Asamblea Legislativa. Se trata del séptimo discurso que brinda en ese ámbito —cuatro durante su primera gobernación (2015-2019) y el tercero en su actual mandato (2023-2027)—, en un escenario marcado por una situación económica compleja y un contexto político que lo mantiene aliado con Casa Rosada .

Dentro del fuerte hermetismo que ha manejado el oficialismo en torno a su contenido , se anticipa que tendrá una duración cercana a los 45 minutos, más breve que en años anteriores . Además, el tradicional repaso de gestión será más acotado, ya que se adjuntará un anexo —como ocurrió en 2025— con el detalle de las acciones de gobierno .

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Uno de los ejes centrales del mensaje estará vinculado a la cuestión económica/productiva . El gobernador daría más detalles de la reconfiguración del Fondo para la Transformación y el Crecimiento , que dejaría de otorgar créditos directos para pasar solamente a subsidiar tasas de interés , una medida que ha alertado al sector privado y que el Ejecutivo busca vender como un facilitados para el acceso al financiamiento.

En paralelo, se esperan definiciones vinculadas a inversiones en el área energética (¿la lengua mendocina de Vaca Muerta?) y a la adhesión de Mendoza al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) , el "Mini RIGI" que lanzó el Gobierno nacional tiempo atrás con el objetivo de promover proyectos productivos y generar empleo.

kobrea el perdido malargue mineria cobre La minería vuelve a tener protagonismo en el discurso anual de Alfredo Cornejo.

Otro de los capítulos que formarán parte del discurso será el desarrollo productivo de mediano y largo plazo, con especial énfasis en la minería como motor de crecimiento y la necesidad de atraer inversiones. Ese aspecto fue el eje central de su mensaje en 2025 y la idea se reforzará, con el avance de la actividad y la cercanía de pasar de la etapa de exploración a la explotación.

También se esperan referencias a obras de infraestructura en ejecución, así como avances en materia de transporte, entre ellos la entrada en vigencia del sistema SUBE en la zona Este.

Seguridad y educación: cambios normativos y nuevas herramientas

El discurso también incluirá anuncios en materia de seguridad y educación, atravesados por hechos recientes que pusieron el tema en agenda.

Por un lado, el Ejecutivo atificará el envío del proyecto para endurecer sanciones en el Código Contravencional, apuntado a padres o responsables de menores involucrados en amenazas de tiroteos en escuelas, una problemática que generó preocupación en las últimas semanas.

En el plano educativo, se esperan novedades vinculadas a la transformación digital en las aulas, con la llegada de financiamiento de organismos multilaterales que permitiría avanzar en la implementación de las nuevas tecnologías en el sistema educativo provincial, que el Gobernador había anunciado en su discurso del año pasado.

25 de Febrero de 2026, Inicio de clases, colegio, clases, alumnos, escuela nueva de Lavalle, estudios, nivel educativo, aula Se vienen novedades en materia educativa en Mendoza. Foto: Cristian Lozano

Salud: las novedades que anunciaría Cornejo

Entre los anuncios, también se incluirían medidas en el área de salud. Una de las principales novedades sería la incorporación de motoambulancias al sistema de emergencias, una herramienta pensada para reducir los tiempos de respuesta en zonas urbanas con alta congestión vehicular.

Estas unidades permitirían el arribo rápido de personal médico con equipamiento básico para estabilizar a los pacientes, mientras se coordina la llegada de una ambulancia convencional.

Además, se prevén definiciones sobre el desarrollo de "maternidades modelo", en línea con políticas orientadas a mejorar la atención perinatal en la provincia.

Cómo será la Asamblea Legislativa

Las actividades protocolares comenzarán a las 9, con el saludo a la formación policial por parte de la vicegobernadora Hebe Casado, acompañada por autoridades legislativas. Luego se realizará el izamiento de la bandera en la Peatonal Sarmiento.

A las 9.15 se iniciará formalmente la Asamblea Legislativa, con la designación de las comisiones de Exterior e Interior que recibirán al mandatario provincial. Tras un cuarto intermedio, se retomará la sesión para dar lugar al discurso de Alfredo Cornejo, que dejará inaugurado el 186º período de sesiones ordinarias.