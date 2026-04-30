La CGT marchó por el Día del Trabajador, criticó a Milei y evalúa un nuevo paro general

Otra masiva movilización en contra de las políticas de gobierno.

La Confederación General del Trabajo (CGT) movilizó a Plaza de Mayo en la previa del Día del Trabajador con un fuerte tono crítico hacia el Gobierno de Javier Milei y dejó abierta la posibilidad de avanzar hacia un nuevo paro general , aunque sin definiciones concretas.

Durante el acto, los principales dirigentes sindicales cuestionaron el rumbo económico, denunciaron pérdida del poder adquisitivo y advirtieron sobre un creciente malestar social , en un contexto de tensión política y judicial por la reforma laboral.

La CGT vuelve a las calles y apunta contra las políticas de Milei

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En el escenario montado frente a Casa Rosada, los tres integrantes del triunvirato — Octavio Argüello, Cristian Jerónimo y Jorge Sola — encabezaron los discursos con un mensaje unificado contra el ajuste económico .

“Se terminó la paciencia, le decimos basta al Presidente” , lanzó Argüello en una de las intervenciones más contundentes, donde además pidió profundizar los reclamos sindicales.

marcha CGT Plaza de Mayo 30-04-26 (02) La CGT volvió a movilizarse a Plaza de Mayo. Foto: NA

En la misma línea, Jerónimo sostuvo que “la situación es crítica” y se refleja en la vida cotidiana, con caída del consumo, cierres de empresas y dificultades para llegar a fin de mes. “No lo dicen las estadísticas, lo dice la realidad de la gente”, remarcó.

Por su parte, Sola fue más allá y llamó a avanzar hacia “un nuevo contrato social” con eje en la justicia social, al tiempo que cuestionó los datos oficiales sobre la baja de la pobreza.

La posibilidad de un paro, en evaluación

Aunque la expectativa previa apuntaba a un anuncio concreto, la CGT evitó confirmar un nuevo paro general, que sería el quinto desde la asunción de Milei.

Sin embargo, distintos referentes dejaron señales claras sobre esa posibilidad. “Después de la marcha habrá una medida de fuerza mucho más fuerte”, anticipó Sola, al describir el “malhumor social” que perciben en distintos sectores.

En la misma línea, el bancario Sergio Palazzo advirtió que la conflictividad podría escalar si no mejora la situación económica, mientras que Pablo Moyano reclamó avanzar en un “verdadero plan de lucha”.

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Pablo Moyano dijo que el Gobierno "odia a su propio pueblo" y advirtió: "Lo único que queda es resistir en la calle, voltear este modelo económico en la calle y el año que viene en las urnas". pic.twitter.com/b9PllwZrUZ — Corta (@somoscorta) April 30, 2026

Puertas adentro, en la central obrera admiten que la definición dependerá del consenso interno y del clima social, aunque reconocen que el escenario está en “ebullición”.

El documento de la CGT con críticas a la reforma laboral

Durante el acto se leyó un documento titulado “El trabajo es con derechos o es esclavo”, en el que la CGT cuestionó con dureza las políticas del Gobierno.

El texto señala que “la mayoría de los indicadores laborales y sociales reflejan un retroceso en la calidad de vida”, con caída de la actividad económica y del consumo, especialmente en sectores como la industria, la construcción y el comercio.

Además, denuncia que las medidas oficiales favorecen a sectores financieros en detrimento del trabajo, y advierte sobre el impacto de la inflación en los salarios, agravado por los topes a las paritarias.

También hubo críticas políticas directas: “En lugar de tender puentes, el Gobierno divide al pueblo y pone en riesgo la paz social”, sostiene el documento.

marcha CGT Plaza de Mayo 30-04-26, homenaje papa Francisco (01) Foto: NA

Quiénes movilizaron este jueves 30 de abril a Plaza de Mayo

La marcha contó con la participación de gremios, movimientos sociales y agrupaciones políticas vinculadas al peronismo, entre ellos la UTEP, La Cámpora y distintos sindicatos.

Previo a los discursos, se realizó un homenaje al papa Francisco, con citas sobre trabajo y justicia social. “La realidad es superior a un Excel”, fue una de las frases recordadas durante el acto.

La movilización se dio en un contexto de creciente confrontación entre la CGT y el Gobierno, marcado por recientes fallos judiciales que avalaron aspectos de la reforma laboral.

Desde la central obrera cuestionaron esas decisiones y denunciaron “parcialidad manifiesta” en la Justicia, lo que suma tensión a un escenario ya cargado por los reclamos salariales y laborales.