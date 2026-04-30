Ulpiano Suarez respaldó la reducción del gasto en los municipios para mejorar la eficiencia.

El intendente de la Ciudad de Mendoza , Ulpiano Suarez , se refirió al funcionamiento interno de la comuna a raíz de la decisión de la Municipalidad de Guaymallén de reorganizar el Concejo Deliberante para simplificar la estructura gubernamental y reducir los cargos.

"Nosotros congelamos planta de personal a principio de año , creo que fue a partir del 1° de enero, y a lo largo del tiempo venimos sosteniendo ese control del gasto en personal y la verdad que me parece una medida acertada", expresó Suarez este jueves, durante la apertura al tránsito de la renovada calle Patricias Mendocinas .

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El intendente describió un escenario económico adverso, marcado por la caída de la actividad y su impacto en la recaudación nacional y en los recursos que reciben provincias y municipios . Advirtió sobre la incertidumbre respecto a la evolución de la economía y el consumo , por lo cual ubicó como principal herramienta de gestión es el control del gasto .

“No tenemos la bola de cristal, no sabemos qué va a pasar con la economía ni con la recuperación de la actividad. Lo que sí podemos manejar es el gasto, así que toda decisión para ser más eficientes, bienvenida”, afirmó.

En esa línea, señaló que mantiene un diálogo permanente con el Concejo Deliberante y remarcó que se trata de uno de los que menos gasta. “No me gustan las comparaciones, pero si podemos ajustar y ser más eficientes, lo vamos a hacer”, agregó.

Respecto a su opinión sobre el discurso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Suarez sostuvo: "Habría que preguntarle a la sociedad qué opina sobre el discurso de Adorni. Yo quiero ver al presidente, a los ministros, trabajando. La verdad que tantas horas en el Congreso para no decir nada, para hablarse los políticos entre sí, me parece que no tiene ningún sentido".

Reorganización en Guaymallén

El Concejo Deliberante de Guaymallén avanzó en las reformas para simplificar la estructura gubernamental y reducir más del 60% de los cargos políticos y administrativos. Según indicaron. esta reorganización no modifica la representación institucional y estimaron un ahorro superior a los $500 millones anuales, que serán reorientados al fortalecimiento del sistema de control y ordenamiento del tránsito en el departamento.

Esta nueva estructura implica un cambio sustancial en la conducción del cuerpo: pasará de tres secretarías a una sola de carácter general, de cuatro direcciones a una, de ocho coordinaciones a tres, que serán operativas.