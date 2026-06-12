La Ciudad de Mendoza abre refugios de invierno para personas en situación de calle, con 80 plazas disponibles

La Ciudad de Mendoza formalizó este viernes la firma de los convenios que dan inicio a la apertura de los refugios de invierno para las personas en situación de calle . Desde este lunes 15 de junio, comenzarán a funcionar los espacios Huentala y Azul, destinados a brindar cobijo, alimentación y contención a varones mayores de edad en situación de vulnerabilidad social.

Este año, la Municipalidad incrementó la capacidad de respuesta, alcanzando un total de 80 plazas disponibles , es decir 40 en cada espacio, y representa un aumento de 10 cupos en comparación con el invierno pasado. Ambos establecimientos funcionarán diariamente en horario de 20 a 9 horas del día siguiente.

El intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez , destacó durante el anuncio: “El rol del municipio ha sido articular y conectar a todos quienes están dispuestos a colaborar para oficializar la estrategia de invierno y acompañar a las personas en situación de calle“.

Suarez detalló que, a diferencia de los dos inviernos anteriores donde la asistencia comenzó en el mes de julio, este año se decidió adelantar la puesta en funcionamiento debido a las bajas temperaturas registradas y a la cantidad de personas que hay viviendo a la intemperie. La iniciativa demandará un esfuerzo presupuestario municipal de 42 millones de pesos para sostener el personal afectado desde el 15 de junio hasta el 31 de agosto.

conferencia refugios para personas en situación de calle Ciudad de Mendoza Ulpiano Suarez La apertura de los refugios se debe a la articulación público-privada. Foto: Prensa Municipalidad de Mendoza

Esfuerzo conjunto para el resguardo de personas en situación de calle durante el invierno

Por otra parte, el Intendente remarcó la articulación con el gobierno provincial tras detectar que un alto porcentaje de la población asistida proviene de otros departamentos de Mendoza, de otras provincias y del exterior.

La representante de Fundación Huentala, Melanie Camsen, agregó: “Este es nuestro tercer año abriendo el refugio y lo que nos une es una causa muy noble. No se trata sólo de dar un techo, sino de acompañar. Estamos orgullosos de que en las ediciones anteriores logramos una inserción laboral del 50% de las personas recibidas: en menos de 45 días, y gracias al apoyo de empresarios locales, potenciamos sus oficios para que hoy tengan un futuro diferente”.

A su tiempo, el padre Marcelo De Benedectis dio su mirada sobre el contexto social actual. “Las personas en situación de calle representan un drama humano y social multicausal que nos toca a todos. Si hablamos de seres humanos, tenemos que dar un abordaje que dignifique y promueva a la persona a través del vínculo y el encuentro. Celebro esta mesa de diálogo y obra en la diversidad, que deja un mensaje de esperanza para Mendoza sobre la necesidad de cuidar a nuestros vulnerables”, reflexionó.

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Para garantizar el orden y el bienestar de los asistentes, los refugios operarán bajo estrictas normas de convivencia. Cada espacio contará permanentemente con un equipo interdisciplinario durante todo el turno, integrado por dos promotores de derechos, un preventor de la Ciudad y un efectivo de la Policía de Mendoza. Asimismo, se implementará un sistema de control biométrico en el ingreso de ambos refugios para asegurar la trazabilidad, orden y transparencia en la asignación de los turnos diarios.

En detalle, de la rúbrica de sendos convenios para concretar estas aperturas, participaron además del jefe comunal y su equipo; la Fundación Huentala; Fundación Grupo América y Dalvian; Club Sportivo Independiente Rivadavia y el Arzobispado de Mendoza, junto a miembros de la Red Calle y del Decanato Centro, integrado por las iglesias que tienen domicilio en la capital. También en la mesa organizada para este encuentro estuvieron representantes de la Asociación Unida Transporte Automotor Mendoza (Autam), del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza y del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.