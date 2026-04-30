Tras la polémica, el gobierno reabrirá la sala de prensa de la Casa Rosada

Tras una semana sin conferencias de prensa oficiales ni acceso a la Casa Rosada , finalmente el lunes los periodistas acreditados podrán ingresar al recinto. Aún se espera la confirmación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni . Sin embargo, los trabajadores de prensa habilitados ya fueron notificados.

El conflicto del gobierno nacional y la prensa comenzó tras un informe del canal Todo Noticias donde mostraban salas del interior de la Casa de Gobierno . Según el medio de comunicación sí tenían permiso para filmar, pero el Ejecutivo lo negó y la Casa Militar realizó la denuncia por supuesto espionaje.

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Confirmado. En Casa Rosada avisan que van a habilitar de vuelta las huellas de acceso de los periodistas acreditados. Será a partir del lunes. Y avisan que habrá conferencia de Manuel Adorni a las 11.

Este lunes reabren la sala de periodistas de la @CasaRosada y a las 11 hs. el jefe de gabinete, @madorni brindará una conferencia de prensa.

La polémica escaló debido a que algunos sectores argumentaron que se trató de censura a la prensa de una magnitud no vista en el pasado, mientras Javier Milei acusaba a los periodistas de "chorros" o de "basuras repugnantes". El próximo lunes, Adorni brindaría una conferencia de prensa a las 11, en presencia de los acreditados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JonHeguier/status/2047282654584672440&partner=&hide_thread=false Primera vez en la historia que un Gobierno cierra la Sala de Prensa de la Casa Rosada. Sucedió hoy. Ni la dictadura de Videla lo hizo. No dejan entrar a ningún periodista.

Un día más de censura en la Argentina de Javier Milei. — Jon Heguier (@JonHeguier) April 23, 2026

El cierre de la sala de prensa y la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el cierre de la sala de prensa de la Casa Rosada y la suspensión de las acreditaciones de los periodistas.

Según el comunicado de FOPEA, "por primera vez en décadas, los pasillos de la sede de gobierno se encuentran sin presencia periodística, lo que afecta directamente el derecho de la ciudadanía a controlar los actos de gobierno".

Impedir que la prensa trabaje allí limita la posibilidad de que la sociedad conozca y comprenda la actividad de sus gobernantes. Impedir que la prensa trabaje allí limita la posibilidad de que la sociedad conozca y comprenda la actividad de sus gobernantes.

Además, el Foro exigió "el libre acceso a la Casa Rosada, bajo normas de seguridad razonables, es fundamental dado su carácter de espacio público y centro del poder político".