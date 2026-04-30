30 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Casa Rosada

Tras la polémica, el gobierno reabrirá la sala de prensa de la Casa Rosada

Después de una semana sin acceso a la Casa de Gobierno, los periodistas acreditados volverán al recinto el próximo lunes. Qué sucedió.

Tras la polémica, el gobierno reabrirá la sala de prensa de la Casa Rosada
Tras la polémica, el gobierno reabrirá la sala de prensa de la Casa Rosada
Por Sofía Pons

Tras una semana sin conferencias de prensa oficiales ni acceso a la Casa Rosada, finalmente el lunes los periodistas acreditados podrán ingresar al recinto. Aún se espera la confirmación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Sin embargo, los trabajadores de prensa habilitados ya fueron notificados.

El conflicto del gobierno nacional y la prensa comenzó tras un informe del canal Todo Noticias donde mostraban salas del interior de la Casa de Gobierno. Según el medio de comunicación sí tenían permiso para filmar, pero el Ejecutivo lo negó y la Casa Militar realizó la denuncia por supuesto espionaje.

Lee además
La Conferencia Episcopal de Argentina llama a “desarmar las palabras” y priorizar el entendimiento institucional. Foto: Archivo.

La Iglesia alzó la voz y cuestionó el cierre a periodistas en Casa Rosada
Escándalo en Casa Rosada: el Gobierno cerró el ingreso a periodistas por presunto. espionaje

El Gobierno prohibió el ingreso de periodistas a la Casa Rosada tras el escándalo por la cámara oculta
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alvezjulian_/status/2049987298553442453&partner=&hide_thread=false

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lilianafranco20/status/2049995198986342766&partner=&hide_thread=false

La polémica escaló debido a que algunos sectores argumentaron que se trató de censura a la prensa de una magnitud no vista en el pasado, mientras Javier Milei acusaba a los periodistas de "chorros" o de "basuras repugnantes". El próximo lunes, Adorni brindaría una conferencia de prensa a las 11, en presencia de los acreditados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JonHeguier/status/2047282654584672440&partner=&hide_thread=false

El cierre de la sala de prensa y la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el cierre de la sala de prensa de la Casa Rosada y la suspensión de las acreditaciones de los periodistas.

Según el comunicado de FOPEA, "por primera vez en décadas, los pasillos de la sede de gobierno se encuentran sin presencia periodística, lo que afecta directamente el derecho de la ciudadanía a controlar los actos de gobierno".

Impedir que la prensa trabaje allí limita la posibilidad de que la sociedad conozca y comprenda la actividad de sus gobernantes. Impedir que la prensa trabaje allí limita la posibilidad de que la sociedad conozca y comprenda la actividad de sus gobernantes.

Además, el Foro exigió "el libre acceso a la Casa Rosada, bajo normas de seguridad razonables, es fundamental dado su carácter de espacio público y centro del poder político".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FOPEA/status/2048868651822927991&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

Nuevos legisladores en San Rafael: quiénes asumieron y cómo queda el Concejo Deliberante

El exdiputado mendocino que se volvió viral por un tenso cruce en Guaymallén pidió disculpas

Nuevas bancas, recambio y mensaje de gestión: así fue la jura de concejales en Godoy Cruz

Cambio de autoridades y señales políticas en el Concejo Deliberante de San Martín

Junín renovó parte de su Concejo Deliberante y hubo emotivos reconocimientos

La CGT marchó contra el Gobierno y deja abierta la puerta a un nuevo paro

Qué declaró José López en la Causa Cuadernos y qué dijo sobre Cristina Kirchner

Ulpiano Suarez respaldó la reducción del gasto en los municipios para mejorar la eficiencia

LO QUE SE LEE AHORA
La deuda de PAMI con Mendoza es el doble de lo que reconoció la Nación.

La deuda de PAMI con Mendoza es el doble de lo oficializado por Nación

Las Más Leídas

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 30 de abril EN VIVO

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 30 de abril

La Lepra sigue imparable en la Copa Libertadores: goleó a Deportivo La Guaira y es más líder que nunca

Arce desatado: triplete y goleada para una Lepra que ilusiona en la Copa Libertadores

Vacunación: allanaron un Centro de Salud de Las Heras por emitir certificados falsos. Imagen ilustrativa.

Escándalo en Las Heras: allanaron un centro de salud por certificados de vacunación truchos

Así estará el pronóstico del tiempo este jueves 30 de abril en Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo este jueves 30 de abril en Mendoza

El camión que protagonizó el accidente vial en San Martín.

Grave accidente vial en San Martín y corte de ruta