1 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Tupungato

Asumieron los nuevos concejales de Tupungato y quedó inaugurado un nuevo período legislativo

Con la presencia del intendente Gustavo Aguilera y autoridades departamentales, el Honorable Concejo Deliberante de Tupungato vivió una jornada marcada por la renovación institucional.

Honorable Concejo Deliberante de Tupungato.

Honorable Concejo Deliberante de Tupungato.

Por Sitio Andino Departamentales

En una jornada atravesada por la institucionalidad, el diálogo y la renovación democrática, el Honorable Concejo Deliberante de Tupungato llevó adelante el acto de asunción de los nuevos concejales que integrarán el cuerpo legislativo departamental.

La ceremonia se realizó en el recinto del HCD y fue encabezada por la presidenta del cuerpo, Marcela Granizo, junto al intendente Gustavo Aguilera. Durante su mensaje de apertura, Granizo puso en valor el significado institucional del encuentro.

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“Es una verdadera fiesta de la democracia, donde se concreta la voluntad expresada por el pueblo en las urnas”, expresó.

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Juraron los nuevos ediles de Tupungato

En el marco de la sesión, se procedió a la lectura de la Resolución Nº 29/2026, que habilitó formalmente el acto de juramento. Posteriormente, prestaron juramento los concejales electos Mariela Bueno, Pablo García, Marcelo Osorio, Andrea Pellegrina y Gabriela Carletti, quienes comenzarán una nueva etapa dentro del cuerpo legislativo.

Antes de dejar la presidencia, Granizo también dejó un mensaje dirigido a los nuevos representantes. “Más allá de las disidencias políticas, el objetivo común debe ser siempre el bienestar de todos los tupungatinos”, manifestó.

Además, remarcó la importancia de estos actos como herramientas para fortalecer la vida democrática. “Son fechas para reivindicarla, celebrarla con respeto y alegría, y valorar la posibilidad de elegir y renovar nuestros representantes”, sostuvo.

El mensaje de Gustavo Aguilera

Por su parte, el intendente Gustavo Aguilera dedicó palabras de reconocimiento a los concejales salientes y dio la bienvenida a quienes comienzan esta nueva responsabilidad institucional. En el tramo final de su discurso, el jefe comunal convocó al consenso, el trabajo conjunto y la construcción colectiva.

“El futuro de nuestra ciudad se construye con la suma de todas las voluntades aquí presentes. Los invito a que este nuevo período legislativo sea recordado por la madurez política, el respeto mutuo y, sobre todo, por las soluciones concretas que logremos para nuestra gente”, afirmó.

Y agregó: “Vamos a trabajar codo a codo, con madurez política, priorizando siempre el bienestar de los vecinos y dejando de lado las diferencias partidarias para construir un Tupungato mejor”.

De esta manera, Tupungato puso en marcha una nueva etapa legislativa con el foco puesto en el diálogo, el consenso y el fortalecimiento institucional.

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