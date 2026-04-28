28 de abril de 2026
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Consumo

Cae el consumo y crece la reparación: más mendocinos optan por arreglar antes que comprar

Talleres de reparación registran más consultas y trabajos ante el cambio de hábitos de consumo. Informe de Notiiero Andino desde Tupungato.

Alejandro García taller de tapiceria en Tupungato.

Alejandro García taller de tapiceria en Tupungato.

Por Sitio Andino Departamentales

En un contexto marcado por la caída del consumo y la pérdida de poder adquisitivo, cada vez más mendocinos eligen reparar sus productos en lugar de reemplazarlos. En Tupungato la tendencia se refleja con claridad en el aumento de trabajo en talleres de reparación y servicios técnicos, donde aseguran que la demanda creció de manera sostenida en los últimos meses.

Cambian los hábitos de consumo

El ajuste en los ingresos llevó a muchas familias a priorizar el cuidado del dinero, extendiendo la vida útil de electrodomésticos, herramientas y otros bienes. En ese escenario, reparar se vuelve una alternativa más accesible frente a los altos costos de reposición, lo que impacta directamente en el movimiento de estos rubros.

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Más trabajo en talleres de Tupungato

En esta nota, dos trabajadores del sector tapiceria y zapatería, Alejandro García de "Tapiceria García" y Samuel Rino de "Taller de Calzados" dan cuenta del incremento de clientes en sus respectivos talleres, donde el volumen de consultas y arreglos no deja de crecer en la actualidad.

Según explican, cada vez son más las personas que optan por arreglar antes que comprar, consolidando una tendencia que se profundiza con el paso del tiempo.

Cambio de hábitos en el consumo de los tupungatinos

Embed - Época de crisis, época de reparaciones: "La gente empieza a reparar sus muebles y no compra nuevos"

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