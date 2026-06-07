7 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Venta

El consumo sigue débil: las ventas de comercios pymes cayeron 1,2% en mayo

Las ventas minoristas de las pymes retrocedieron 1,2% interanual en mayo. Aunque hubo una mejora frente a abril, el consumo sigue en terreno negativo.

CAME informó una nueva caída de ventas y preocupa la rentabilidad pyme

CAME informó una nueva caída de ventas y preocupa la rentabilidad pyme

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Economía

El consumo en los comercios pymes continúa atravesando un escenario complejo en todo el país. Durante mayo, las ventas minoristas registraron una caída interanual del 1,2%, según el relevamiento mensual elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Con un retroceso acumulando del 3,1% en los que va de 2026, se confirma una tendencia negativa que se mantiene desde hace más de un año. De hecho, la última variación interanual positiva se había registrado en abril de 202. Este año, las bajas se sucedieron mes a mes: enero (-4,8%), febrero (-5,6%), marzo (-0,6%), abril (-3,2%) y ahora mayo (-1,2%).

Desde CAME señalaron que el comportamiento de las ventas evidencia una transformación en los hábitos de compra de los consumidores. “Ante la sostenida contracción del poder adquisitivo, la demanda experimentó una marcada tendencia hacia rubros de primera necesidad, los cuales lograron sostener niveles transaccionales estables o positivos”, indicaron.

índice de ventas minoristas came
Las ventas minoristas pyme descendieron 1,2% interanual en mayo, según el más reciente informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Las ventas minoristas pyme descendieron 1,2% interanual en mayo, según el más reciente informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En contrapartida, la entidad sostuvo que los sectores vinculados a bienes no esenciales fueron los más afectados por la retracción económica. Según el reporte, gran parte de los ingresos de los hogares se destina actualmente a cubrir los gastos de la canasta básica, limitando el consumo de otros productos.

El informe también advirtió que el movimiento comercial observado en mayo estuvo impulsado principalmente por herramientas de financiamiento, promociones, liquidaciones y eventos masivos de comercio electrónico. No obstante, remarcaron que estas estrategias no alcanzaron para recomponer la rentabilidad de los negocios.

Expectativas moderadas y cautela para invertir

Por otro lado, el informe también mostró un dato alentador para el sector. En la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Minoristas Pymes reflejó una mejora del 1,2% respecto de abril, lo que indica una leve recuperación del consumo durante el quinto mes del año.

En cuanto a la situación económica de los comercios, el relevamiento indicó que el 48,2% de los empresarios consultados consideró que su actividad se mantuvo estable en comparación con el mismo período del año pasado, aunque este porcentaje cayó 5,1 puntos respecto de abril.

Respecto de las perspectivas para los próximos meses:

  • 48,4% proyectó estabilidad.
  • 38,8% anticipó una recuperación de la actividad.
  • 12,8% estimó una profundización de la caída.

Las expectativas sobre nuevas inversiones también reflejan cautela. El estudio reveló que el 59,4% de los comerciantes considera que el contexto actual no es favorable para realizar inversiones, mientras que solo un 12,5% lo ve como una oportunidad. El restante 28,1% manifestó no tener una posición definida.

Las ventas online crecieron, pero no alcanzaron para repuntar

Otro de los datos destacados del informe fue el avance del comercio electrónico. Las ventas online realizadas por negocios con locales físicos crecieron 15,2% interanual y mostraron una suba del 3,7% respecto de abril.

Pese a ello, el crecimiento digital no logró compensar la caída registrada en el índice general de ventas minoristas, lo que demuestra que la desaceleración del consumo continúa afectando al conjunto de las actividades comerciales.

Los rubros que crecieron y los que más cayeron

Entre los sectores relevados, solo tres lograron cerrar mayo con números positivos en la comparación interanual:

  • Farmacia: +8,2%.
  • Perfumería: +2,3%.
  • Alimentos y bebidas: +0,2%.
el desempeño de cada rubro pyme durante mayo de 2026
El desempeño de cada rubro pyme durante mayo de 2026.

El desempeño de cada rubro pyme durante mayo de 2026.

Por el contrario, los mayores retrocesos se registraron en:

  • Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: -8,9%.
  • Textil e indumentaria: -5,2%.
  • Calzado y marroquinería: -0,2%.

En tanto, el rubro de ferretería, materiales eléctricos y construcción mostró estabilidad respecto de mayo del año pasado, aunque mantiene un leve crecimiento acumulado del 0,5% en 2026.

Temas
Seguí leyendo

La apuesta minera que promete un fuerte ingreso de dólares al país

El fenómeno climático que podría traer más nieve a la cordillera y mejorar el escenario hídrico de Mendoza

Milei va por todo: el plan para reemplazar al Estado por seguros privados

Ulpiano Suárez respaldó la minería en Malargüe y habló de su futuro político

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 7 de junio de 2026

La industria no logra despegar: 45% de las empresas reportó caída de ventas

YPF avanza con la venta de Metrogas y cinco grupos siguen en carrera

Cómo crear una huerta en casa y evitar los errores más comunes

Lee además
Bar Bassino en General Alvear (foto gentileza Diario Los Andes). video

¿El fin de una era? Sale a la venta uno de los bares más emblemáticos de Mendoza
La participación de la provincia permitió exponer las políticas que viene implementando para fortalecer la actividad hidrocarburífera.

El plan de Mendoza para reactivar áreas petroleras y captar nuevas inversiones
LO QUE SE LEE AHORA
Qué sugieren los especialistas ante la llegada del fenómeno El Niño

El fenómeno climático que podría traer más nieve a la cordillera y mejorar el escenario hídrico de Mendoza

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2431 y números ganadores del domingo 7 de junio

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2431 y números ganadores del domingo 7 de junio

Falco afirmó que Iván Yoma era quien definía el destino de los fondos.

"La estafa fue ideada por Iván Yoma": la contundente declaración de un imputado que complica al empresario mendocino

Resultados del Quini 6 hoy domingo 7 de junio: números ganadores del sorteo 3380

Resultados del Quini 6 hoy domingo 7 de junio: números ganadores del sorteo 3380

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este domingo 7 de junio

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este domingo 7 de junio

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1357 del domingo 7 de junio

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1357 del domingo 7 de junio