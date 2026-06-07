El consumo sigue débil: las ventas de comercios pymes cayeron 1,2% en mayo

CAME informó una nueva caída de ventas y preocupa la rentabilidad pyme

El consumo en los comercios pymes continúa atravesando un escenario complejo en todo el país. Durante mayo, las ventas minoristas registraron una caída interanual del 1,2% , según el relevamiento mensual elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) .

Con un retroceso acumulando del 3,1% en los que va de 2026 , se confirma una tendencia negativa que se mantiene desde hace más de un año. De hecho, la última variación interanual positiva se había registrado en abril de 202. E ste año, las bajas se sucedieron mes a mes: enero (-4,8%) , febrero (-5,6%) , marzo (-0,6%) , abril (-3,2%) y ahora mayo (-1,2%) .

Desde CAME señalaron que el comportamiento de las ventas evidencia una transformación en los hábitos de compra de los consumidores. “Ante la sostenida contracción del poder adquisitivo , la demanda experimentó una marcada tendencia hacia rubros de primera necesidad, los cuales lograron sostener niveles transaccionales estables o positivos”, indicaron.

Las ventas minoristas pyme descendieron 1,2% interanual en mayo, según el más reciente informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En contrapartida, la entidad sostuvo que los sectores vinculados a bienes no esenciales fueron los más afectados por la retracción económica. Según el reporte, gran parte de los ingresos de los hogares se destina actualmente a cubrir los gastos de la canasta básica, limitando el consumo de otros productos.

El informe también advirtió que el movimiento comercial observado en mayo estuvo impulsado principalmente por herramientas de financiamiento, promociones, liquidaciones y eventos masivos de comercio electrónico. No obstante, remarcaron que estas estrategias no alcanzaron para recomponer la rentabilidad de los negocios.

Expectativas moderadas y cautela para invertir

Por otro lado, el informe también mostró un dato alentador para el sector. En la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Minoristas Pymes reflejó una mejora del 1,2% respecto de abril, lo que indica una leve recuperación del consumo durante el quinto mes del año.

En cuanto a la situación económica de los comercios, el relevamiento indicó que el 48,2% de los empresarios consultados consideró que su actividad se mantuvo estable en comparación con el mismo período del año pasado, aunque este porcentaje cayó 5,1 puntos respecto de abril.

Respecto de las perspectivas para los próximos meses:

48,4% proyectó estabilidad.

proyectó estabilidad. 38,8% anticipó una recuperación de la actividad.

anticipó una recuperación de la actividad. 12,8% estimó una profundización de la caída.

Las expectativas sobre nuevas inversiones también reflejan cautela. El estudio reveló que el 59,4% de los comerciantes considera que el contexto actual no es favorable para realizar inversiones, mientras que solo un 12,5% lo ve como una oportunidad. El restante 28,1% manifestó no tener una posición definida.

Las ventas online crecieron, pero no alcanzaron para repuntar

Otro de los datos destacados del informe fue el avance del comercio electrónico. Las ventas online realizadas por negocios con locales físicos crecieron 15,2% interanual y mostraron una suba del 3,7% respecto de abril.

Pese a ello, el crecimiento digital no logró compensar la caída registrada en el índice general de ventas minoristas, lo que demuestra que la desaceleración del consumo continúa afectando al conjunto de las actividades comerciales.

Los rubros que crecieron y los que más cayeron

Entre los sectores relevados, solo tres lograron cerrar mayo con números positivos en la comparación interanual:

Farmacia: +8,2%.

+8,2%. Perfumería: +2,3%.

+2,3%. Alimentos y bebidas: +0,2%.

el desempeño de cada rubro pyme durante mayo de 2026 El desempeño de cada rubro pyme durante mayo de 2026. Fuente: CAME.

Por el contrario, los mayores retrocesos se registraron en:

Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: -8,9%.

-8,9%. Textil e indumentaria: -5,2%.

-5,2%. Calzado y marroquinería: -0,2%.

En tanto, el rubro de ferretería, materiales eléctricos y construcción mostró estabilidad respecto de mayo del año pasado, aunque mantiene un leve crecimiento acumulado del 0,5% en 2026.