San Rafael promueve la producción escolar a través de la Feria Franca

Las Escuelas Técnicas Agropecuarias de San Rafael continúan sumando experiencias formativas gracias a una iniciativa que une educación, producción y comercialización . A través de un trabajo articulado entre la Municipalidad, la Dirección General de Escuelas y las instituciones educativas, los estudiantes tienen la posibilidad de ofrecer sus productos en la Feria Franca Municipal .

Semana tras semana, el mercado itinerante abre sus puertas para que alumnos y docentes incorporen sus elaboraciones a la amplia oferta de productos disponibles, permitiéndoles comercializar directamente con los vecinos y conocer de cerca el funcionamiento del mercado.

En esta oportunidad, la protagonista fue la Escuela Pascual Iaccarini , que participó de la jornada desarrollada en la Plaza de la Memoria, ubicada en las inmediaciones de avenida El Libertador y España.

La institución presentó una variada oferta de productos elaborados por los estudiantes, entre ellos conservas, dulces, mermeladas, tomates triturados, duraznos al natural y nuevas líneas desarrolladas en el marco de sus prácticas formativas.

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Aprender produciendo y comercializando

Para los estudiantes, la experiencia representa una oportunidad de aprendizaje que trasciende el aula y les permite aplicar conocimientos en situaciones reales. Liliana Ibáñez, profesora y jefa de sección de la escuela, destacó la importancia de esta propuesta. "Esta experiencia permite a los estudiantes aplicar los conocimientos de mercado y comercialización, tener contacto directo con los clientes y conocer de primera mano cuáles son sus demandas", señaló.

En la misma línea, las alumnas Milena y Jael resaltaron el valor de participar en este espacio. "Es una oportunidad muy linda que nos dan para poder comercializar los productos y mostrar a la comunidad lo que hacemos", expresaron.

Un espacio abierto para todas las instituciones de San Rafael

Desde la organización destacaron que la propuesta está abierta a todas las instituciones educativas del departamento que deseen participar.

En ese marco, ya está prevista la presencia de la escuela de La Guevarina durante la próxima edición de la Feria Franca, que se realizará el viernes 12.

Impulsar el consumo local y la formación

El coordinador de la Feria Franca, Jonathan Pugno, destacó que la iniciativa busca fortalecer la promoción de productos locales y generar nuevas oportunidades para las escuelas.

"Estas acciones buscan fortalecer la promoción del consumo de productos locales y nuevas oportunidades de desarrollo para las instituciones educativas", sostuvo.

La propuesta continúa consolidándose como un espacio donde la educación, la producción y el contacto con la comunidad se complementan, brindando herramientas concretas para la formación de los futuros profesionales del sector agropecuario.