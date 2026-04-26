Tupungato celebra el Festival de la Nuez y de los Vinos de Altura

Éxito total para el Festival de la Nuez y los Vinos de Altura, en Tupungato en el 2025.

El Municipio de Tupungato invita a disfrutar de la 4° edición del Festival de la Nuez y de los Vinos de Altura , que se realizará el domingo 3 de mayo en el marco del fin de semana largo por el Día del Trabajador.

La propuesta se presenta como una oportunidad para que vecinos y visitantes recorran el departamento y disfruten de su oferta cultural, gastronómica y productiva .

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Tupungato apostó a la cultura y el turismo con propuestas para toda la fa

Las actividades comenzarán a las 11.00 horas con el Paseo Peatonal y Artesanal sobre avenida Belgrano, desde calle Mosconi, donde participarán emprendedores, artesanos y kioscos de promociones estudiantiles.

Además, los locales gastronómicos del paseo ofrecerán propuestas culturales con músicos en vivo, acompañadas de menús y opciones para todos los gustos.

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Shows y celebración de la identidad local en Tupungato

A partir de las 17.00 horas comenzarán los espectáculos artísticos frente a la Plaza Departamental General San Martín, con la participación de músicos y bailarines locales y provinciales.

La grilla incluirá ballets folclóricos y artistas invitados como La Huella, el cantante Nacho Silva y agrupaciones locales como Ecos del Valle, Voces del Norte de hoy y siempre y La Doble A.

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Un evento que impulsa la cultura y la producción en Tupungato

El festival busca visibilizar a los protagonistas de la cultura local, fortalecer el sentido de pertenencia y posicionar a Tupungato como un destino elegido para vivir y visitar.

A través del folclore, la gastronomía y la producción regional, el evento pone en valor las tradiciones del departamento y su identidad.