Tupungato celebra el Festival de la Nuez y de los Vinos de Altura

El Municipio de Tupungato invita a disfrutar de la 4° edición del Festival de la Nuez y de los Vinos de Altura, que se realizará el domingo 3 de mayo en el marco del fin de semana largo por el Día del Trabajador.
El festival en el departamento de Tupungato se desarrollará en el centro con participación de artistas locales y provinciales.
El Municipio de Tupungato invita a disfrutar de la 4° edición del Festival de la Nuez y de los Vinos de Altura, que se realizará el domingo 3 de mayo en el marco del fin de semana largo por el Día del Trabajador.
La propuesta se presenta como una oportunidad para que vecinos y visitantes recorran el departamento y disfruten de su oferta cultural, gastronómica y productiva.
Las actividades comenzarán a las 11.00 horas con el Paseo Peatonal y Artesanal sobre avenida Belgrano, desde calle Mosconi, donde participarán emprendedores, artesanos y kioscos de promociones estudiantiles.
Además, los locales gastronómicos del paseo ofrecerán propuestas culturales con músicos en vivo, acompañadas de menús y opciones para todos los gustos.
A partir de las 17.00 horas comenzarán los espectáculos artísticos frente a la Plaza Departamental General San Martín, con la participación de músicos y bailarines locales y provinciales.
La grilla incluirá ballets folclóricos y artistas invitados como La Huella, el cantante Nacho Silva y agrupaciones locales como Ecos del Valle, Voces del Norte de hoy y siempre y La Doble A.
El festival busca visibilizar a los protagonistas de la cultura local, fortalecer el sentido de pertenencia y posicionar a Tupungato como un destino elegido para vivir y visitar.
A través del folclore, la gastronomía y la producción regional, el evento pone en valor las tradiciones del departamento y su identidad.