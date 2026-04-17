17 de abril de 2026
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Otoño

"Tardecitas de Otoño": lanzan un ciclo con shows, feria y gastronomía en Tupungato

La propuesta comenzará este sábado en la Plaza San Martín de Tupungato con espectáculos infantiles, artistas locales y actividades para toda la familia.

Plaza departamental de Tupungato.

Plaza departamental de Tupungato.

Por Sitio Andino Departamentales

Este sábado 18 de abril, a partir de las 16, en la Plaza departamental General San Martín de Tupungato, comenzará una nueva propuesta denominada “Tardecitas de Otoño, un ciclo pensado para disfrutar en familia al aire libre.

La iniciativa incluirá espectáculos artísticos, feria de artesanos y emprendedores, además de una variada oferta gastronómica, con el objetivo de generar un espacio de encuentro para toda la comunidad.

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Circo y shows para toda la familia en la plaza departamental

En la primera edición, el público podrá disfrutar de un show infantil con la puesta escénica de “El Circo de Getulio”, donde distintos personajes buscarán divertir a grandes y chicos a través del humor, las destrezas circenses y la música.

El espectáculo contará con la participación del payaso Liu, quien intentará realizar distintas pruebas como monociclo, malabares y globología, acompañado por su amigo Santiago y Chucho, su perro.

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Talento local en escena

Además, se sumarán al evento los grupos infantiles de “The Star Factory” y el Ballet de Danzas Folklóricas de Ciudad, que aportarán la energía y el talento local a la jornada. De esta manera, Tupungato suma una nueva propuesta cultural para disfrutar durante el otoño, con actividades gratuitas pensadas para toda la familia.

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