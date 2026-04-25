25 de abril de 2026
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Sitio Andino
Municipalidad de Mendoza

La Municipalidad de Mendoza fue sede del Foro Conexión arteBA con referentes del arte contemporáneo

Participaron del Foro referentes locales e internacionales en el MMAMM, en el marco de una agenda cultural itinerante de la Municipalidad de Mendoza.

Foro Conexión arteBA.

Foro Conexión arteBA.

Por Sitio Andino Departamentales

Con visitas a espacios culturales e instituciones locales, la Fundación arteBA dio inicio en la Municipalidad de Mendoza a la segunda edición del Foro Conexión arteBA, un programa internacional que busca fortalecer el diálogo en torno al arte contemporáneo desde una perspectiva federal.

La primera jornada se desarrolló —por segundo año consecutivo— en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM), ubicado en la plaza Independencia.

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Un espacio de intercambio y pensamiento en el MMAMM

La apertura contó con la presencia de Fabián Sama, coordinador del Espacio Cultural Plaza Independencia, y Larisa Andreani, presidenta de la Fundación arteBA, quienes dieron la bienvenida a artistas, oradores locales e internacionales y agentes culturales.

El programa incluyó un foro de pensamiento e intercambio de acceso libre y gratuito, un mapa cultural orientado a la vinculación con actores clave del ecosistema regional y una agenda de actividades especiales para el sector.

Más de 150 personas participaron de las presentaciones a cargo de Carlos Gutiérrez, Eduardo Navarro, Sofía Dourron, Bernardita Pérez y Berenice Olmedo, quienes abordaron distintas perspectivas del arte contemporáneo.

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Debate, curaduría y proyección federal

Las exposiciones se complementaron con instancias de conversación coordinadas por las curadoras Yina Jiménez Suriel y Belén Coluccio, quienes además ofrecieron la conferencia inaugural.

Esta edición también sumó la participación de editorialistas invitados que aportaron una mirada crítica y académica al desarrollo del encuentro. El Foro Conexión arteBA 2026 se transmite en vivo a través del canal de YouTube de la Fundación, ampliando su alcance a audiencias de todo el país y el exterior.

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La Municipalidad de Mendoza, en la agenda del arte contemporáneo

“Conexión arteBA nace con la intención de profundizar vínculos, generar intercambios y revisar el estado del arte contemporáneo en relación con la naturaleza, en un contexto tan inspirador como el que nos rodea”, expresó Andreani.

Con esta iniciativa, la Ciudad de Mendoza refuerza su posicionamiento en el desarrollo del arte contemporáneo, generando puentes entre lo local, lo nacional y lo internacional. “Nuestro deseo es que se consolide como un encuentro periódico que permita construir conocimiento y fortalecer comunidades”, concluyeron desde la organización.

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