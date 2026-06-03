Tránsito en Ciudad de Mendoza: cortes de calles y desvíos para este 3 de junio. Foto: Cristian Lozano

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Por Analía Martín







Durante este miércoles 3 de junio de 2026, el tránsito en la Ciudad de Mendoza opera temprano con importante circulación de vehículos. Desde la Municipalidad informaron cortes, reducción de calzada y algunos desvíos en distintas arterias. Los semáforos funcionan con normalidad.

Calles cortadas hoy en la Ciudad de Mendoza No hay cortes totales de tránsito vigentes para la jornada.

Estacionamiento medido Se habilita en el tramo de San Martin entre Las Heras y Montevideo: de lunes a viernes de 14 a 20 h y sábados de 8 a 13 h con tarjeta.

Reducciones de calzada y tránsito restringido Existen puntos donde la circulación no está interrumpida totalmente, pero se recomienda transitar con precaución: Arístides Villanueva entre Huarpes y Av. Boulogne Sur Mer : los desvíos serán en Arístides Villanueva y Paso de los Andes todo el día.

: los desvíos serán en Arístides Villanueva y Paso de los Andes todo el día. Boulogne Sur Mer entre Sargento Cabral y Arístides : se habilita un solo carril por reparación de pavimento.

: se habilita un solo carril por reparación de pavimento. San Martín y Brasil: por trabajos de Aysam.

por trabajos de Aysam. Chile entre Los Toneles y Pellegrini : no se podrá estacionar durante la mañana.

: no se podrá estacionar durante la mañana. Ingreso Vicente Zapata y San Martín: reducido por trabajos en el costado derecho.

reducido por trabajos en el costado derecho. Boulogne Sur Mer y Juan B. Justo : tránsito restringido.

: tránsito restringido. Necochea entre Mitre y Chile : por reparación de Aysam en el lugar.

: por reparación de Aysam en el lugar. Salta entre Alem y Garibaldi: reparación de pavimento con un solo carril.

reparación de pavimento con un solo carril. Eusebio Blanco entre 9 de Julio y Mitre : un solo carril habilitado.

: un solo carril habilitado. San Lorenzo entre Perú y Montevideo : desde las 8.30 h por tareas de repavimentación.

: desde las 8.30 h por tareas de repavimentación. Manuela A. Sanz entre Boulogne Sur Mer a Paso de los Andes: cortes de tránsito por poda. Así funcionan los semáforos hoy 3 de mayo Los semáforos funcionan con normalidad. Colectivos que cambian su recorrido en la Ciudad de Mendoza Los colectivos desvían por 25 de Mayo hasta Rivadavia y luego bajan por Patricias Mendocinas y recuperan su tránsito habitual.

hasta Rivadavia y luego bajan por Patricias Mendocinas y recuperan su tránsito habitual. El Metrotranvía urbano tiene funcionamiento normal. Para más información sobre la movilidad en la provincia, podés consultar nuestras notas sobre transporte público en Mendoza.