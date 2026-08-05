Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 5 de agosto.

Durante la mañana y tarde de este miércoles 5 de agosto , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– En calle Zardini, El Tambo, Los Maitenes y San Francisco; El Usillal. De 8.45 a 12.45 h.

– En Ruta N°77, Calle Pública 7, Ruta Los Claveles y La Correina; Salto De Las Rosas. De 9.30 a 13.00 h.

– En calle Las Vírgenes, El Salto, Costa de Las Vías y Sardini; Capitán Montoya. De 10.30 a 14.30 h.

– En calle Constantini II, hacia el sur de calle Costa Canal Uco; La Consulta. De 10.30 a 14.30 h.

– Entre calles El Indio, Furlotti, Colonia Aguirre y Derinovsky; Eugenio bustos. De 14.30 a 18.30 h.

Mantenimiento Programado #Edemsa Miércoles 5 de Agosto. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/LToe2r7leG pic.twitter.com/vyUEZUpKXO

– En calle La Vencedora (o La Estancia), entre Estancia Silva y Finca La Niña Alba, camino al Dique Las Tunas. En el Departamento General de Irrigación y zonas aledañas; Gualtallary. De 9.45 a 13.45 h.

– Entre calles Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94), Calle B, Guidone y El Álamo; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Rodríguez Peña, hacia el este de Jerónimo Ruiz; Coquimbito. De 8.15 a 10.15 h.

– Entre calles Fatigoni, Chacras, Ruta N°7 y Ruta Provincial N°50 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Antonelli, hacia el norte de Triunvirato. En calle Proyectada G172 y áreas adyacentes; El Sauce. De 9.00 a 13.00 h.

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte . Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz. Foto: Cristian Lozano

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas