5 de agosto de 2026
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Sitio Andino
Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 5 de agosto

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 5 de agosto.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 5 de agosto.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este miércoles 5 de agosto, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 5 de agosto

Guaymallén

  • – Entre calles Curupaití, Río Salado, Cacheuta, Everest y zonas aledañas; Jesús Nazareno. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle Antonelli, hacia el norte de Triunvirato. En calle Proyectada G172 y áreas adyacentes; El Sauce. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

  • – Entre calles Fatigoni, Chacras, Ruta N°7 y Ruta Provincial N°50 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle Rodríguez Peña, hacia el este de Jerónimo Ruiz; Coquimbito. De 8.15 a 10.15 h.

Tupungato

  • – Entre calles Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94), Calle B, Guidone y El Álamo; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle La Vencedora (o La Estancia), entre Estancia Silva y Finca La Niña Alba, camino al Dique Las Tunas. En el Departamento General de Irrigación y zonas aledañas; Gualtallary. De 9.45 a 13.45 h.

Tunuyán

  • – En calle Lugones, entre Doña Anita y El Álamo: El Algarrobo. De 10.00 a 13.30 h.

San Carlos

  • – Entre calles El Indio, Furlotti, Colonia Aguirre y Derinovsky; Eugenio bustos. De 14.30 a 18.30 h.

  • – En calle Constantini II, hacia el sur de calle Costa Canal Uco; La Consulta. De 10.30 a 14.30 h.

San Rafael

  • – En calle Las Vírgenes, El Salto, Costa de Las Vías y Sardini; Capitán Montoya. De 10.30 a 14.30 h.

  • – En Ruta N°77, Calle Pública 7, Ruta Los Claveles y La Correina; Salto De Las Rosas. De 9.30 a 13.00 h.

  • – En calle Zardini, El Tambo, Los Maitenes y San Francisco; El Usillal. De 8.45 a 12.45 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas

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