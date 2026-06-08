La fuente de plaza Independencia sonará al ritmo de las canciones del Indio Solari

La Municipalidad de Mendoza rendirá un emotivo homenaje a Carlos "El Indio" Solari , una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino. Durante tres jornadas especiales, la tradicional fuente de la plaza Independencia será escenario de un espectáculo de aguas danzantes musicalizado con algunas de las canciones más emblemáticas de su carrera .

La propuesta surge en un contexto de profunda conmoción para millones de seguidores que aún recuerdan la figura del artista, cuya obra trascendió generaciones y logró reunir a públicos de diferentes edades, clases sociales e ideologías bajo una misma pasión por la música.

Fundador y voz de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota , Solari dejó una huella imborrable en la cultura popular argentina . Sus canciones se transformaron en parte de la memoria colectiva y continúan siendo una referencia ineludible dentro del rock nacional.

Con el objetivo de celebrar ese legado artístico, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza organizó una propuesta gratuita y abierta a vecinos, turistas y fanáticos, pensada para compartir en familia y revivir algunas de las composiciones más representativas del músico.

La iniciativa contará con la curaduría del periodista cultural y escritor especializado en rock Cristian Gambetta, quien estará a cargo de la selección musical y la supervisión artística del espectáculo.

Durante cada función, la fuente de plaza Independencia se transformará en un espacio de encuentro, emoción y memoria, donde la música, el agua y la iluminación dialogarán para recrear distintos momentos de la trayectoria del artista.

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Un recorrido por toda la carrera del Indio Solari

El repertorio incluirá canciones que marcaron distintas etapas de la vida artística de Solari, desde sus años al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota hasta su etapa solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

La propuesta buscará revivir, desde otro lenguaje artístico y en uno de los espacios públicos más emblemáticos de Mendoza, la mística que siempre rodeó a su obra y el vínculo único que construyó con su público.

Cuándo será el espectáculo en plaza Independencia

Las funciones se realizarán los días viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de junio, a partir de las 19.00 horas, en la fuente de plaza Independencia.

Desde la organización destacaron que se tratará de una experiencia pensada para que mendocinos y visitantes puedan reencontrarse con canciones que forman parte de la historia sentimental de miles de personas.

Porque si algo dejó el Indio Solari fue una obra capaz de seguir reuniendo a desconocidos bajo una misma emoción.

Y será justamente esa comunión entre música, memoria y encuentro la que volverá a hacerse presente en el corazón de la Ciudad de Mendoza, en una suerte de ritual colectivo que buscará celebrar la vigencia de uno de los artistas más influyentes de la cultura argentina.