Por falsas amenazas en escuelas toma fuerza en Mendoza aplicar multas a padres

Sobre el cierre de la semana, el Centro de Convenciones Thesaurus de Malargüe fue escenario de las Jornadas Interinstitucionales 2026 , donde autoridades provinciales y locales avanzaron en la elaboración de planes de contingencia para escuelas . La iniciativa busca reforzar la prevención y respuesta ante situaciones críticas, en un contexto de creciente preocupación por amenazas .

Con la participación de referentes de distintos ministerios del Gobierno de Mendoza, funcionarios municipales y directivos de Nivel Medio de Malargüe , el encuentro puso el foco en la articulación institucional para enfrentar escenarios complejos dentro del ámbito educativo. La jornada se enmarcó en una política sostenida que apunta a dotar a las escuelas de herramientas concretas para actuar ante emergencias .

En diálogo con SITIO ANDINO , María Belén González, directora de Relaciones Institucionales y Capacitación del Ministerio de Seguridad y Justicia , explicó que a este trabajo se suman el Ministerio Público de la Defensa y las Fuerzas Especiales de la Policía de Mendoza . Según indicó, si bien la temática ha cobrado notoriedad en la agenda pública a raíz de recientes amenazas registradas en Mendoza y otras provincias, “es algo que venimos abordando desde hace varios años ”.

En ese sentido, la funcionaria remarcó que se han desarrollado guías específicas para que las instituciones estén preparadas ante eventuales situaciones críticas. “Estamos altamente calificados para enfrentarlas”, afirmó, destacando además que en Malargüe se profundizó la capacitación de efectivos de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) en escenarios como tirador activo, amenazas de bomba, intentos de suicidio y otros episodios de riesgo.

El objetivo, subrayó María Belén González, es doble, por un lado, fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad; por otro, brindar a los equipos directivos herramientas claras para actuar con rapidez y criterio. “Buscamos que todos tengan recursos para afrontar las circunstancias que les toque atravesar”, sostuvo.

Las amenazas de tiroteos en escuelas está penado por la Ley

Consultada sobre los recientes casos de amenazas en establecimientos educativos, algunos de ellos registrados en Malargüe, , la funcionaria fue contundente al señalar que se trata de delitos. En este punto, enfatizó la responsabilidad compartida entre el Estado y las familias. “No solo lo vamos a abordar desde Seguridad o la Dirección General de Escuelas", también deben involucrarse los padres o responsables de los adolescentes, afirmó.

Multas para los adultos responsables en casos de amenazas falsas

Tomando como referencia la medida adoptada por autoridades de la ciudad bonaerense de Mar del Plata, donde los padres de un alumno deberán afrontar una multa de 3 millones de pesos tras una falsa amenaza de bomba en una escuela, SITIO ANDINO consultó sobre este punto a la directora de Relaciones Institucionales y Capacitación del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza. La funcionaria expresó su acuerdo con la decisión, al considerar que estos hechos “no son una broma, son un delito”, y remarcó la importancia de que la sociedad comprenda que “toda acción tiene una consecuencia, una sanción”.

En esa línea, señaló que desde el Gobierno de Mendoza se trabaja en la elaboración de resoluciones similares y que resultaría “lógico” avanzar con sanciones dirigidas a los responsables adultos. Argumentó que cada falsa alarma no solo moviliza a la Dirección General de Escuelas, sino también a importantes recursos policiales que, en muchos casos, deben interrumpir tareas preventivas en la vía pública para atender este tipo de situaciones.

Este despliegue implica un costo significativo para el Estado y, en ocasiones, puede dejar sin cobertura otros hechos urgentes. Por ello, no se descarta la implementación de multas en la provincia. Por otro lado la medida que se analiza, cuenta con el aval de un amplio sector de la ciudadanía.