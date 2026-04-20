Tupungato suma los CEPAS: se podrá terminar la secundaria con formación técnica en tres años

El Municipio de Tupungato , en conjunto con la Dirección General de Escuelas (DGE), presentó los Centros de Educación Profesional para Adultos de nivel Secundario (CEPAS) , una nueva propuesta en educación que se implementará por primera vez en el Valle de Uco.

Se trata de una modalidad que permite finalizar la secundaria y obtener una certificación técnica con salida laboral en solo tres años , orientada a personas mayores de 18 años que no hayan completado sus estudios.

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Las primeras orientaciones disponibles serán Turismo y Hotelería y Diseño Multimedial , con un enfoque que articula la formación general con contenidos específicos del campo profesional elegido.

El intendente Gustavo Aguilera destacó el valor de esta iniciativa para la comunidad: “No solo se trata de finalizar el nivel secundario, sino también de salir con un oficio”.

Además, explicó que el municipio trabaja de manera conjunta con la provincia: “Ellos aportan la currícula y nosotros la infraestructura, utilizando espacios como el Centro Regional Universitario”.

Una propuesta para reducir la deserción y mejorar la inserción laboral en Tupungato

La iniciativa surge como respuesta a la necesidad de generar propuestas educativas más atractivas y vinculadas al empleo, promoviendo la permanencia de los estudiantes y reduciendo la deserción.

En este sentido, materias como Matemática, Lengua o Historia estarán orientadas al campo profesional elegido, lo que permite una formación más aplicada y cercana al mundo laboral.

Actualmente, en Mendoza funcionan 33 CEPAS distribuidos en distintos departamentos, y este año se busca ampliar su alcance para garantizar el acceso a la educación y mejorar las oportunidades de inserción laboral. Desde la DGE, la coordinadora general de Políticas Educativas, Adriana Yenaropulos, valoró el trabajo conjunto con el municipio.

“Es un gran avance. El municipio ha transformado centros educativos en espacios profesionales para la terminalidad secundaria, lo que le da mayor valor a la educación del departamento”, sostuvo.

Cursado flexible y prácticas profesionales en Tupungato

El director de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, profesor Erico Ramiro Arias, explicó que el cursado tiene una duración estimada de tres años, aunque el sistema es flexible.

“Si bien son tres niveles, la educación de adultos no es gradual, por lo que algunos estudiantes pueden completar el trayecto en menos tiempo”, detalló.

Además, remarcó que esta modalidad permite avanzar en la formación profesional al mismo tiempo que se finaliza el secundario, lo que representa una ventaja significativa para quienes trabajan o tienen otras responsabilidades.

Los CEPAS también incluyen prácticas profesionalizantes, en articulación con el municipio y el sector productivo local, facilitando una salida laboral concreta.

Preinscripciones abiertas en el Municipio de Tupungato

Quienes cumplan los requisitos pueden inscribirse a través de los canales oficiales de la DGE y de la Municipalidad de Tupungato.

El cursado será presencial, de lunes a viernes de 15.00 a 18.30 horas, con posibilidad de ajustes según la demanda.