31 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Tupungato

Tupungato fortaleció su perfil creativo con una masterclass de producción audiovisual

El Municipio acompañó la experiencia desarrollada en Gualtallary, consolidando a Tupungato como un escenario atractivo para la industria creativa y audiovisual.

Tupungato fortaleció su perfil creativo.

Tupungato fortaleció su perfil creativo.

Por Sitio Andino Departamentales

Tupungato volvió a posicionarse como uno de los destinos elegidos para el desarrollo de producciones audiovisuales de alto nivel al formar parte del prestigioso “Workshop Masterclass Videoclip y Series Verticales”, una experiencia intensiva de capacitación y producción encabezada por el reconocido director Joaquín Cambre junto a las productoras Gabriela Simón y Andrea Puebla.

La propuesta reunió a realizadores, creadores audiovisuales y personas interesadas en el lenguaje del videoclip y las nuevas narrativas digitales, combinando instancias virtuales de formación con jornadas presenciales de rodaje en diferentes escenarios de Mendoza.

Tupungato, escenario de una experiencia audiovisual internacional

En el marco de esta iniciativa, la Municipalidad de Tupungato acompañó una de las etapas desarrolladas en el departamento, colaborando en la realización de actividades vinculadas al workshop y fortaleciendo el impulso a proyectos culturales y audiovisuales.

Las jornadas incluyeron tareas de scouting, ensayos, preproducción y rodaje profesional en distintos puntos de la provincia, con especial protagonismo de Gualtallary, donde se utilizaron locaciones como Huentala Wines para la filmación del proyecto audiovisual.

Formación, producción y trabajo en equipo

Desde la organización destacaron que el objetivo del workshop fue brindar una experiencia integral, permitiendo a los participantes involucrarse en todas las etapas de creación de una pieza audiovisual.

Gabriela Simón, una de las responsables del proyecto y socia de Dragonfly, explicó que la propuesta nació con la intención de seguir impulsando el crecimiento de la industria audiovisual mendocina. “Creemos que Mendoza tiene un enorme potencial para que la industria audiovisual siga creciendo. La idea fue que los participantes pudieran involucrarse en todo el proceso creativo, desde la elección de la canción y la narrativa hasta la búsqueda de locaciones y el rodaje final”, señaló.

Asimismo, agradeció el acompañamiento de instituciones y empresas que colaboraron con la iniciativa, entre ellas la Municipalidad de Tupungato, Huentala Wines y la Universidad Maza.

Joaquín Cambre y una práctica real de producción audiovisual

El workshop contó con la conducción de Joaquín Cambre, considerado uno de los directores de videoclips más destacados de Latinoamérica, con una trayectoria que incluye trabajos junto a artistas como Gustavo Cerati, Alejandro Sanz, Maná y Sebastián Yatra.

Durante la experiencia, los participantes trabajaron sobre el videoclip de Kush Mama, asumiendo roles reales dentro de un equipo de producción profesional.

“Cada participante está poniendo en práctica su rol: dirección, fotografía, arte, vestuario, asistencia de dirección y producción. La idea es vivir una experiencia real de trabajo y aprender en cada etapa del proceso”, explicó Cambre.

Impulso a la industria creativa de Mendoza

La propuesta concluirá con una etapa de análisis, edición y postproducción, donde los participantes trabajarán sobre el montaje final de las piezas desarrolladas durante el workshop.

Desde la organización remarcaron que este tipo de iniciativas permiten fortalecer el ecosistema audiovisual mendocino, generar nuevas oportunidades de formación y posicionar a Mendoza —y particularmente a Tupungato— como un destino cada vez más atractivo para producciones audiovisuales, cinematográficas y publicitarias.

De esta manera, el departamento continúa consolidándose como un espacio donde convergen la cultura, el turismo y las industrias creativas, aprovechando sus paisajes, infraestructura y potencial humano para impulsar nuevos proyectos de alcance nacional e internacional.

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