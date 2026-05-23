Tupungato y la UMaza otorgaron becas del 50% a alumnos con alto rendimiento académico

El intendente de Tupungato , Gustavo Aguilera , junto a la titular de Educación municipal, Laura Ravinale , y la directora de la sede Valle de Uco de Universidad Juan Agustín Maza, Fernanda Figuls, encabezó la entrega de certificados a los diez estudiantes universitarios seleccionados para acceder a becas del 50% de descuento en cuotas.

El beneficio tendrá vigencia retroactiva desde abril de este año y forma parte de una iniciativa conjunta que busca fortalecer el acceso y la permanencia en la educación superior de jóvenes tupungatinos. Además de los certificados, los becarios recibieron presentes institucionales como chau latas, lapiceras y anotadores.

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Durante el encuentro, las autoridades destacaron la importancia de continuar generando oportunidades para acompañar el desarrollo académico y profesional de los estudiantes del departamento.

En ese marco, la directora Fernanda Figuls explicó el significado histórico de la palabra “beca” y remarcó el valor del reconocimiento otorgado a los alumnos seleccionados.

“Estos diez estudiantes han pasado a ser un grupo selecto por su compromiso, por su compromiso social también y por sus ganas de estudiar y su alto rendimiento académico”, expresó. Además, destacó el esfuerzo que implica para muchas familias afrontar el pago de una universidad privada en el contexto económico actual.

“En un año difícil, donde sabemos que pagar las cuotas de una universidad privada significa muchísimo para una familia, realmente es un premio haber conseguido un gran promedio y poder reducir un poco su cuota”, sostuvo.

Cómo fue el proceso de selección para el Valle de Uco

La convocatoria, abierta a principios del mes pasado, estuvo destinada a estudiantes de la UMaza que cursaran desde segundo año en adelante alguna carrera de la sede Valle de Uco. Entre los requisitos se contemplaron el rendimiento académico, la condición regular como alumnos y la residencia en Tupungato.

Más de 30 estudiantes se postularon y, tras el proceso de evaluación, fueron seleccionados:

Gisela Emilce Arcienaga Bonada – Kinesiología

Micaela Johana Huallpa Correa – Contador Público

Verónica Antonela Jauregui – Contador Público

Martina Abril Lemos Paez – Abogacía

Sofía Belén Medrano – Dirección de Empresas

Florencia Lourdes Licarzi Perez – Educación Física

Aldana Melina Muñoz Rabiti – Contador Público

Nahuel Franco Salencio – Educación Física

Milagros Valentina Villarruel Sosa – Contador Público

Martiniano Gonzalez Zuloaga – Educación Física

Por su parte, Laura Ravinale explicó que la selección estuvo basada en los mejores promedios académicos. “La verdad que fue un orgullo porque fueron promedios muy altos. Los estudiantes que ingresaban tenían promedio mayor a 7 y el análisis fue muy minucioso”, señaló.

Inscripciones abiertas para la UMaza Valle de Uco

Las becas otorgadas se extenderán hasta el próximo ciclo lectivo y podrán renovarse para quienes mantengan el promedio requerido, cumplan con la reglamentación institucional y continúen matriculados.

Además, desde la sede Valle de Uco informaron que ya se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo 2027. Las personas interesadas pueden solicitar información en la sede ubicada en la esquina de la Terminal de Tunuyán, sobre calles Chile y Alem.

Entre las carreras disponibles se encuentran: