Veteranos de Malvinas tendrán estacionamiento gratuito en Ciudad de Mendoza

El Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Mendoza aprobó una ordenanza que establece la implementación de una oblea de libre estacionamiento destinada a Veteranos de la Guerra de Islas Malvinas residentes en la provincia.

La iniciativa surgió a partir de una solicitud presentada por la Asociación Cuyana de Veteranos de Malvinas y tiene como objetivo reconocer y retribuir el compromiso, heroísmo y entrega de quienes defendieron la soberanía argentina en las Islas Malvinas.

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La normativa permitirá a los beneficiarios acceder al uso gratuito del estacionamiento medido dentro del ámbito de la Ciudad de Mendoza, bajo determinadas condiciones y requisitos establecidos por la ordenanza.

Entre los principales puntos, se establece que los veteranos deberán:

Acreditar identidad y residencia en Mendoza

Contar con licencia de conducir vigente

Presentar la documentación correspondiente del vehículo

Además, la oblea estará vinculada a un dominio específico y tendrá una validez sujeta a la reglamentación que disponga el Departamento Ejecutivo.

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El beneficio contempla hasta dos horas de estacionamiento en sectores habilitados de estacionamiento medido, tanto tradicional como digital, aunque no autoriza estacionar en lugares prohibidos o reservados.

Desde el HCD destacaron que la medida representa “un reconocimiento permanente de la comunidad mendocina hacia quienes defendieron la Patria”, reafirmando el compromiso institucional con la memoria y el respeto hacia los Veteranos de Malvinas.

Habrá nuevos sectores con estacionamiento medido

En paralelo, desde el municipio informaron que a partir del 1 de junio se implementará el Sistema de Estacionamiento Medido tradicional mediante tarjetas sobre avenida San Martín, en el costado oeste, entre calles Montevideo y Las Heras.

La medida apunta a ordenar el tránsito, favorecer la rotación vehicular y optimizar el uso del espacio público en una zona de intensa actividad comercial.

El sistema funcionará:

De lunes a viernes de 14 a 20

Los sábados de 8 a 13

Además, contará con cobertura mediante tarjeteros habilitados en las cuadras comprendidas dentro del tramo establecido.