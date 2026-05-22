22 de mayo de 2026
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Sitio Andino
Estacionamiento

Veteranos de Malvinas tendrán estacionamiento gratuito en Ciudad de Mendoza

El Honorable Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que permitirá a Veteranos de Malvinas acceder al estacionamiento medido gratuito en Ciudad.

Estacionamiento medido y gratuito para veteranos de Malvinas.

Estacionamiento medido y gratuito para veteranos de Malvinas.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Departamentales

El Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Mendoza aprobó una ordenanza que establece la implementación de una oblea de libre estacionamiento destinada a Veteranos de la Guerra de Islas Malvinas residentes en la provincia.

La iniciativa surgió a partir de una solicitud presentada por la Asociación Cuyana de Veteranos de Malvinas y tiene como objetivo reconocer y retribuir el compromiso, heroísmo y entrega de quienes defendieron la soberanía argentina en las Islas Malvinas.

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Cómo funcionará el beneficio de estacionamiento gratuito

La normativa permitirá a los beneficiarios acceder al uso gratuito del estacionamiento medido dentro del ámbito de la Ciudad de Mendoza, bajo determinadas condiciones y requisitos establecidos por la ordenanza.

Entre los principales puntos, se establece que los veteranos deberán:

  • Acreditar identidad y residencia en Mendoza
  • Contar con licencia de conducir vigente
  • Presentar la documentación correspondiente del vehículo

Además, la oblea estará vinculada a un dominio específico y tendrá una validez sujeta a la reglamentación que disponga el Departamento Ejecutivo.

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El beneficio contempla hasta dos horas de estacionamiento en sectores habilitados de estacionamiento medido, tanto tradicional como digital, aunque no autoriza estacionar en lugares prohibidos o reservados.

Desde el HCD destacaron que la medida representa “un reconocimiento permanente de la comunidad mendocina hacia quienes defendieron la Patria”, reafirmando el compromiso institucional con la memoria y el respeto hacia los Veteranos de Malvinas.

Habrá nuevos sectores con estacionamiento medido

En paralelo, desde el municipio informaron que a partir del 1 de junio se implementará el Sistema de Estacionamiento Medido tradicional mediante tarjetas sobre avenida San Martín, en el costado oeste, entre calles Montevideo y Las Heras.

La medida apunta a ordenar el tránsito, favorecer la rotación vehicular y optimizar el uso del espacio público en una zona de intensa actividad comercial.

El sistema funcionará:

  • De lunes a viernes de 14 a 20
  • Los sábados de 8 a 13

Además, contará con cobertura mediante tarjeteros habilitados en las cuadras comprendidas dentro del tramo establecido.

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